La actriz Candela Peña "flipa" con las obras del soterramiento de la A-5: "Que no acaben nunca, es una gincana"

El proceso del soterramiento de la A-5 en el distrito de Latina es una de las obras más grandes de la capital en lo últimos años, transformando por completo el entorno urbano de la ciudad. Los vecinos y representantes políticos están impresionados con el resultado del proyecto. Incluso, una actriz ganadora de un Goya como Candela Peña ha mostrado su gran admiración

Candela Peña muestra su admiración a las obras de soterramiento de la A-5

La actriz Candela Peña tiene una colaboración cada semana en el programa de David Broncano de TVE 'La Revuelta'. En su participación, comparte anécdotas del día a día, además de mostrar sus gustos y aficiones. En su última aparición, ha querido explicar su punto de vista sobre una de las grandes obras de Madrid y el distrito de Latina: el soterramiento de la A-5.

En el programa estaba teniendo una conversación sobre las posibles procesiones de un estudiante de telecomunicaciones y las funciones que pueden desempeñar. La actriz no ha dudado en hacer una recomendación a este joven del público: "Céntrate en las obras de la A-5 (soterramiento)", pensando, equivocada, que era parte del trabajo en esta carrera.

La actriz Candela Peña y David Broncano comentando en 'La Revuelta' la obra del soterramiento de la A-5 / RTVE

Ese comentario de la colaboradora ha terminado en una intensa conversación entre ella y David Broncano sobre el proceso de las obras. Ambos mostraron su sorpresa por cómo avanzaban y todos los progresos que hacían cada día.

El presentador ha compartido que suele frecuentar la zona y que, por tanto, ve casi a diario todos los progresos. "Yo paso mucho por ahí, vaya obra guapa, no quiero que termine nunca para ver las excavadoras", contaba el andaluz.

Candela Peña se mostró muy entusiasmada hablando sobre esta obra que ha transformado el paisaje urbano de Madrid. Para la actriz: "Yo no quiero que termine nunca para verla, además es como una gincana para mí", señalando que cada día tiene que ir por un lado diferente y que se sorprende de lo mucho que puede cambiar por momentos.

Aunque los vecinos de Latina tienen que convivir a diario con estas obras desde hace más de un año, es probable que fuera de la capital, el resto de españoles no sean conscientes de la magnitud de este proyecto. David Broncano ha aprovechado la ocasión para transmitirlo: "Para la gente que no es de Madrid, la A-5 que es una autovía grande que llega hasta Extremadura, la están soterrando". En el caso de la colaboradora, ha querido destacar que es la única ciudad europea con una carretera de este tamaño atravesándola.

Maquinaria y operarios trabajan en la obra de soterramiento de la A5 a la altura del Parque de Atracciones / Eduardo Parra - Europa Press

Los dos han resaltado el gran tamaño del espacio a soterrar: "Es un obrón gigante porque hay que soterrar como 16 carriles y cada día va por un sitio diferente, yo no sé cómo lo están haciendo", contaba sorprendido Broncano.

Candela también estaba desconcertada por todos los progresos del proyecto: "¿Pero cómo lo soterran? Yo lo único que sé es que en mi barrio mucho cortar la wifi, que tengo a la gente con la cabeza como una pandereta". Ese comentario hace referencia a los problemas de cortes de internet que han sufrido en varias ocasiones los vecinos de Latina y que parece que también comparte la actriz.

Para terminar su intervención, Candela Peña ha querido destacar el gran trabajo que están haciendo todos los operarios. "Es que mira qué animalada, pero esto es día, noche y de madrugada", reaccionaba con algunas fotos del proceso de obras del soterramiento.