Las dos actrices de ‘Verano Azul’ que dejaron la televisión y llevan años trabajando en el Hospital Gómez Ulla de Madrid

El Hospital Gómez Ulla está de plena actualidad después de recibir a los pasajeros del barco Hondius, donde se detectaron contagios de Hantavirus. La planta 22 de este centro de Latina es una unidad blindada de alto aislamiento para hacer frente a enfermedades infecciosas de riesgo. Entre sus trabajadores, dos de las profesionales que forman su gran plantilla son muy conocidas por el público, dos actrices parte de la inolvidable serie de 'Verano Azul'.

Las dos actrices españolas que ahora trabajan en el Hospital Gómez Ulla de Latina (Madrid)

Los trabajadores del Hospital Gómez Ulla se han convertido en los personajes más buscados de la actualidad para saber cómo están viviendo la cuarentena y los posibles contagios de Hantavirus. Sin embargo, dos de sus auxiliares de enfermería son muy conocidas por el público español en general. Dos hermanas actrices que decidieron dar un giro radical a sus vidas y desarrollar una carrera ajenas al mundo del espectáculo.

Pilar y Cristina Torres, más conocidas como Bea y Desi en la histórica serie de 'Verano Azul', han encontrado la estabilidad trabajando como auxiliares de enfermería en el Hospital Gómez Ulla del distrito madrileño de Latina. Aunque gracias a interpretar estos personajes vivieron un momento muy exitoso, decidieron aparcar sus carreras como actrices.

Pilar Torres en uno de los últimos capítulos de 'Verano Azul', antes de trabajar en el Hospital Gómez Ulla / RTVE

Especialmente Pilar Torres, sufrió el acoso de los paparazzis tras salir a la luz que mantenía una relación sentimental con el operador de cámara Carlos de las Heras, hermano de la cantante Rocío Dúrcal. La actriz no pudo soportar la presión mediática, especialmente después de quedarse embarazada de él. En algunas entrevistas de la época explico que no le resultó fácil encontrar papeles que de verdad le emocionaran para interpretar, tras su paso por 'Verano Azul'.

Ahora, Pilar está separada y tiene dos hijos, el primero de Carlos de las Heras y por tanto primo de Carmen Morales y Shaila Dúrcal. Este niño llegó en un momento en el que ella era muy joven.

La joven actriz le dio un giro radical a su vida y se formó en el mundo sanitario. Tras pasar por el hospital militar del Aire, en Madrid, le llegó el turno en el Hospital Central de Defensa Gómez Ulla, ahora de actualidad por los posibles casos de Hantavirus. El centro en el que se ha mantenido hasta la actualidad, con 63 años.

Su hermana Cristina Torres también escogió el camino de la enfermería. Le acompaña en el mismo hospital.

Hay que recordar que el distrito de Latina en Madrid se ha convertido en el epicentro de la actualidad. También va a ser el primer lugar al que se acerque el papa León XIV en su visita a Madrid de junio, en el centro Cedia 24 horas que trabaja con personas sin hogar.