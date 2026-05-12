El centro madrileño para personas sin hogar que visitará el papa León XIV: “No somos la solución, sino un acompañamiento”

El timbre suena constantemente en el CEDIA 24 Horas de Cáritas Diocesana de Madrid que visitará el papa León XIV el próximo 6 de junio. A cualquier hora del día. Y siempre hay alguien que abre. Detrás de esa puerta, en el barrio madrileño de Lucero, llegan cada semana personas que "han pasado por mucho" e incluso, que hasta hace poco llevaban una vida completamente normal: un trabajo, una habitación alquilada... Hoy, muchos de ellos forman parte de una realidad cada vez más extendida en Madrid: gente que ha acabado en situación de calle por la precariedad y el precio de la vivienda.

Ese será precisamente uno de los escenarios que conocerá el Pontífice durante su primera visita en la capital. El Santo Padre entrará por la puerta del centro que da a la calle de la Alhambra -la puerta de salida de emergencia del centro de noche- y dentro de este enclave de Cáritas Diocesana, especializado en atención a personas sin hogar, conocerá la historia de algunas de las 92 personas que acoge el centro, entre alojamiento nocturno y centro de día.

Centro CEDIA 24H, de Caritas, uno de los lugares que visitará el Papa león XIV en su próxima visita a España. En la imagen, Juanjo Gómez, responsable del centro y Bianca Troche, técnico social del centro / José Luis Roca

Un recurso que se ha ido adaptando a la situación de las personas a las que ayudan. Y al contexto actual, donde se pone el foco en la precariedad laboral y la situación de la vivienda: "Hace diez años ayudábamos a algunas personas a entrar en un piso. Ahora estamos ayudando a entrar en una habitación", resume Juan José Gómez-Escalonilla, responsable del centro, a los medios de comunicación. Hoy el edificio cuenta con 92 plazas: 47 para hombres en el centro de noche, 20 para mujeres y otras 25 destinadas al centro de día. Las habitaciones, de distintos tamaños, buscan adaptarse lo mejor posible al descanso y convivencia de los residentes y su estancia en el centro es de un mes, aunque son "flexibles y nos adaptamos a la situación de cada uno".

En 2025, el centro atendió a 2.500 personas

El Centro de Información y Acogida CEDIA 24 Horas nació hace 50 años como un pequeño dispositivo nocturno conocido como 'Café con Calor'. Con el tiempo evolucionó hasta el actual centro 24 horas, ubicado en Lucero. Hoy atiende a personas muy distintas entre sí, pero con algo en común: la pérdida de estabilidad. “Hay gente que de repente se ha ido desplazando por un divorcio, un despido, una depresión o cualquier circunstancia que le puede pasar a cualquiera”, explica Gómez-Escalonilla.

Una de las habitaciones del centro CEDIA 24 Horas / María Saiz

La imagen clásica de la persona sin hogar ya no encaja con buena parte de quienes llaman a la puerta del centro. La media de edad del centro ronda los 30 años y muchos llegan después de encadenar empleos precarios, alquileres imposibles o rupturas familiares. "Hay personas que pueden venir incluso con trabajo, pero que no tienen para un alquiler y con nosotros hace un plan de ahorro", explica el responsable del centro.

Carlos, de 35 años, es uno de ellos. Lleva casi un mes viviendo el CEDIA. Antes pasó por un centro de campaña de frío donde podía dormir unas horas. "Aquí es diferente porque estás las 24 horas". Conoció el centro a raíz de un amigo y "me acogieron en sus brazos y está siendo una experiencia muy buena dentro de lo malo".

Llegó después de quedarse solo por problemas familiares y sin un lugar donde vivir. "El vivir en la calle no es grato", reconoce. Ahora ha consegido un trabajo como ayudante de pintor gracias a contactos surgidos dentro del propio centro. "Entre nosostros también nos ayudamos mucho", explica.

Carlos Rodríguez, residente del centro CEDIA 24 Horas, atiende a los medios de comunicación / María Saiz

El CEDIA, "un centro de entrenamiento"

En el CEDIA insisten en que su función no es solo ofrecer una cama. "No somos un centro de entretenimiento, sino de entrenamiento", resume Gómez-Escalonilla. El equipo —formado por 29 profesionales y 71 voluntarios— trabaja en la búsqueda de empleo, habilidades sociales, apoyo psicológico o acompañamiento emocional a través de talleres y diferentes recursos que ofrecen en el centro de día. "Vemos pasar a muchas personas todos los días, el día es bastante caótico a la vez que gratificante, intentamos ayudar en todo lo posible", resume Bianca Trache, psicóloga del centro.

Las cifras muestran la presión creciente que soporta el recurso. Durante 2025 pasaron por el centro 2.534 personas, aunque únicamente pudieron ofrecer plaza a 880. “De cada diez personas que vienen, solo podemos decir que sí a tres. Y es lo más frustrante de nuestro trabajo”, lamenta Gómez-Escalonilla. El 80% de los que llegan no han encontrado un trabajo, mientras que hay otros perfiles que sí lo tienen, pero se han quedado sin trabajo. Y actualmente mantienen unas 180 personas en lista de espera.

La precariedad laboral y la situación de la vivienda

Javier, uno de los trabajadores del centro, explica que "nosotros no somos la solución, somos un acompañamiento" de todas las personas que vienen, todas ellas "por voluntad propia", sigue. Un recurso que, al igual que los centros de acogida en Madrid "está colapsado, se necesitan más recursos y más políticas sociales para que no haya personas sin hogar".

Edificio CEDIA 24 Horas / María Saiz

La visita del papa León XIV pondrá ahora el foco internacional sobre esta realidad. Desde el Vaticano les pidieron expresamente que no prepararan un escenario distinto al habitual. “Quieren ver la realidad tal y como es”, explica Gómez-Escalonilla. Mientras tanto, el timbre seguirá sonando en Lucero. Y detrás de cada llamada continuará apareciendo una misma realidad: la de quienes no esperaban terminar allí, pero acabaron descubriendo que perder una vivienda en Madrid puede ocurrir mucho más rápido de lo que imaginaban.