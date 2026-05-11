Pablo, el chef que cocina para ‘dar vida’ a su barrio y que se ha convertido en uno de los imprescindibles de Madrid

No es ningún secreto que uno de los mejores planes que te ofrece Madrid es su gran gastronomía. Aunque lo fácil es siempre ir al centro, al Área Delegada de Turismo y la Academia Madrileña de Gastronomía han lanzado un mapa con un restaurante imprescindible de cada distrito: 'Todo Madrid para comerselo', así conocer a fondo los platos castizos y no crear demasiadas aglomeraciones en las zonas más céntricas. En el caso de Latina, el elegido para representar a sus barrios es la Taberna Gozar, bajo el mando de Pablo Morales.

Pablo, el chef que cocina para ‘dar vida’ a su barrio en Latina (Madrid)

Pablo Morales ha viajado por todo el mundo y ha estado trabajando en hostelería desde hace 15 años. A pesar de todos los países y empleos que ha tenido, siempre ha tenido claro que su sueño era abrir su propio restaurante en su barrio de toda la vida: Puerta del Ángel.

A sus 32 años, ya puede presumir de tener no uno ni dos, sino tres locales en Latina. El objetivo lo tiene claro: ofrecer platos tradicionales de Madrid, con un toque innovador y siendo el punto de encuentro para los vecinos: "La gente necesita un sitio donde estar, una comunidad, juntarse con la gente que quiere, tu lugar seguro donde estar", que ahora es ya su Taberna Gozar. Y es que este establecimiento es mucho más que un sitio al que ir a cenar y punto, prueba de ello es su apretada agenda de actividades o eventos.

Tras la apertura de Gozar, en 2024, dos años más tarde, llegó Picar al Mercado de Tirso de Molina. Este 2026, han reabierto un negocio emblemático del distrito con Gloria, en el Paseo de Extremadura, perfecto para tomar hamburguesas.

Pablo tuvo claro que su proyecto tenía que abrir en el barrio que le vio crecer y así ha sido con los tres negocios en los que ha emprendido. Explica que a pesar de la incertidumbre que acompaña en cualquier proyecto de emprender, sus vecinos le han mostrado desde el primer momento una cercanía y apoyo que le ha hecho muy fácil llegar a donde está.

Desde sus abuelos hasta él, toda una familia que ha vivido en el barrio, comprado en sus carnicerías, fruterías y otros negocios. Conoce con todo lujo de detalles la vida que ofrece sus barrios, además de cómo sacar el máximo partido a los comercios locales.

Pablo ha viajado mucho, lo que le ha servido para conocer nuevos platos y trasladarlos a las recetas típicas de Madrid. El resultado es una combinación extraordinaria de los sabores más castizos, con toques asiáticos o europeos.

Desde que abrió la Taberna Gozar, Pablo Morales tiene la misión de reivindicar todo lo bueno que ofrece su barrio. Al margen de la opinión de algunos, Latina tiene mucho que ofrecer a visitantes y vecinos. Por eso, tanto el chef como el resto de equipo, explican a sus clientes que se encuentran "en el lado bueno del Río", así reivindican que: "El barrio está vivo y te deja hacer cosas muy grandes y especiales en la zona".

Quiere ayudar a mantener el barrio vivo y que las tradiciones sigan. Cuando tuvo la oportunidad de abrir el restaurante en Latina, no lo dudó: "Nos pareció inmejorable, apoyar al barrio y que siga siendo el sitio en el que ir creciendo".