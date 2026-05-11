Dentro del imperio de los Eloy, la familia madrileña que factura 34 millones y vende fruta a las estrellas Michelin

El Paseo de Extremadura en Madrid ha visto crecer muchos negocios tradicionales, familiares y de toda la vida. Algunos con cien años de historia, otros con menos, más conservadores o modernos, e, incluso, a algunos que consiguen facturar 34 millones de euros al año. Cuando te cruzas con uno de los característicos camiones rosas de Frutas Eloy por las calles, lo que no te imaginas, posiblemente, es que comenzó en Latina a raíz de un sueño familiar.

Frutas Eloy es una empresa que ya va por la cuarta generación de los Ruano y que no para de crecer, hasta convertirse en el imperio de las frutas que conocemos. A día de hoy, reparten 90 toneladas de productos diarios, incluyendo los mejores hoteles o restaurantes con estrella Michelin, con más de mil clientes en hostelería y más de 200 empleados en su plantilla.

La historia de Frutas Eloy, el imperio madrileño que empezó en el Paseo de Extremadura

La historia de una de las empresas más grandes del país empieza a finales de los años 30 del pasado siglo, cuando Eloy y Generosa vendían fruta en un carro en la estación del Norte. En el puesto, las madrugadas eran muy frías, pero no impidió que cuidaran su clientela para estar sanos.

Su hijo abrió la primera tienda de Frutas Eloy en el Paseo de Extremadura 111 siendo muy joven. Era una frutería muy familiar y cercana al cliente. Se convirtió con el tiempo en un comercio emblemático del barrio, durante décadas, fue mucho más que un punto de venta: formó parte del día a día de generaciones de vecinos.

Frutas Eloy es una empresa madrileña que ya va por su cuarta generación en la familia / CEDIDA FRUTAS ELOY

Frutas Eloy escogió la zona de Puerta de Ángel en Latina para su primera tienda porque era donde vivía la familia. Como detalle curioso, sigue viviendo una buena representación. El Paseo de Extremadura era un lugar conocido para ellos, estaban rodeados de vecinos y en un entorno cercano.

Desde el principio la tienda tuvo un trato muy familiar y una relación de confianza en el barrio. Frutas Eloy cuenta que: "Los comienzos trabajando desde jóvenes, ayudando en el negocio familiar, especialmente los sábados por la mañana cuando no había colegio, forman parte de la memoria de toda la familia".

La tienda de Paseo de Extremadura fue el punto de inicio de un crecimiento sin pausa. Abrieron nuevos puestos y tiendas en los que se formó la tercera generación. Los nietos de Eloy y Generosa, Yolanda y el tercer Eloy cogieron el relevo impulsando una nueva etapa de desarrollo en la hostelería.

Otro momento clave fue la apertura de la tienda de Chueca, que supuso un antes y un después. A día de hoy es la única que sigue abierta y fue el punto donde empezó a trabajar la siguiente generación. Además, marcó una evolución la frutería y coincidió con el inicio de la actividad hotelera.

Frutas Eloy, una empresa que no deja de crecer

Cuentan en su catálogo con un abanico de más de 3.000 productos tanto internacionales como nacionales, cercanos y de temporada, que buscan frescura y calidad. A La CRónica de Latina explican que: "Siempre intentamos ir un paso más allá: cualquier producto que nos solicite un cliente, aunque se encuentre en el lugar más remoto, buscamos la forma de conseguirlo".

Frutas Eloy comenzó en el distrito madrileño de Latina por su cercanía a la familia / CEDIDA FRUTAS ELOY

Entre los restaurantes de los que son proveedores Frutas Eloy pueden sumar más de 30 Estrellas Michelin en total. Clientes habituales de la familia Ruano y que les ayuda a seguir exigiéndose cada día: "Es una gran responsabilidad, pero también un orgullo. Trabajar con restaurantes tan exigentes nos obliga a mantener un nivel muy alto en todo momento, cuidando tanto el producto como el servicio".

Tienen más de mil clientes entre restaurantes, algunos estrella Michelin como DiverXO, hoteles y caterings, una de sus prioridades . "Nuestro principal reto es seguir consolidándonos como un referente en el suministro de frutas y productos gastronómicos frescos para el sector HORECA, manteniendo los estándares que nos han permitido trabajar con los clientes más exigentes".

Aunque trabajar con la familia pueda parecer complicado, desde Frutas Eloy confirman que en algunos casos es la receta del éxito. "Es un punto muy positivo, porque se mantiene la forma de trabajar, el trato con el cliente y los valores con los que empezó todo. Pero también es importante que cada generación aporte su visión y haga evolucionar la empresa", explican a este periódico.

Ahora, a pesar de ser proveedores de los restaurantes más exitosos, como DiverXO y otros estrella Michelin, siguen teniendo retos por delante: "Combinar experiencia, especialización y capacidad de adaptación para aportar valor al sector hostelero".