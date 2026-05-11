A tres semanas de la selectividad, todo lo que necesitan saber los alumnos madrileños para aprobar y elegir carrera

Tan solo 21 días para que alrededor de 40.000 madrileños se enfrenten al examen al que más miedo se le tiene... pero que aprueban más del 95% de los que se presentan. Vuelve la selectividad. En este 2026, en la Comunidad de Madrid la convocatoria ordinaria tendrá lugar el 1, 2, 3 y 4 de junio (y la extraordinaria 30 de junio, 1 y 2 de julio). Y son semanas de muchas horas de estudio, nervios, indecisión...

Desde el año pasado, se eliminó la opción de poder elegir entre modelos de exámenes y el principal cambio de este año en la región de Madrid es que las correcciones ya no se harán con múltiplos de 0,25, sino 0,1, para lograr una evaluación más justa.

Además, la selectividad 2026 en Madrid gira hacia un cambio más competencial, y por ello implicará que los alumnos tengan que poner especial atención en la redacción, coherencia, ortografía y estructura de las respuestas. Los alumnos tendrán que responder con sentido a las preguntas planteadas.

Con respecto a las faltas de ortografía, se penará con:

Hasta un 10 % en cualquier examen escrito (en Matemáticas no). Se podrá restar hasta 1 punto por faltas de ortografía. Los dos primeros errores ortográficos no se penalizarán, pero a partir del tercero, se restará 0,10 puntos por cada falta. Los errores en la redacción, en la presentación o falta de coherencia, podrán restar hasta 0,5 puntos (dentro de ese máximo de 1 punto).

(en Matemáticas no). Se podrá restar hasta 1 punto por faltas de ortografía. Los dos primeros errores ortográficos no se penalizarán, pero a partir del tercero, se restará 0,10 puntos por cada falta. Los errores en la redacción, en la presentación o falta de coherencia, podrán restar hasta 0,5 puntos (dentro de ese máximo de 1 punto). 20 % en las pruebas de Lengua. El primer error no cuenta, pero a partir del segundo 0,25 por cada (máximo 2 puntos).

En el pasado 2025, aprobó el 95,5 % de los alumnos en la Comunidad de Madrid, con una nota media de 6,9 sobre 10.

Los colegios de Madrid que mejores notas sacaron en 2025 1. IES San Mateo (público), 8,6/10 2. Colegio Villa de Griñón (privado), 7,94 3. Colegio Legamar (privado), 7,84 4.Kensington School (privado), 7,62 5. Colegio Luyferivas (privado), 7,56

¿Cómo estudiar durante estas semanas? Los consejos de los expertos

Archiva los conocimientos de forma natural . No intentes memorizarlo todo a la fuerza ni repetir sin entender. "Estudia con calma, relaciona las ideas, explícalas con tus palabras...", afirman de la academia del distrito de Latina ‘Academia Innova’. Son expertos en preparación de selectividad (y más).

. No intentes memorizarlo todo a la fuerza ni repetir sin entender. "Estudia con calma, relaciona las ideas, explícalas con tus palabras...", afirman de la academia del distrito de Latina ‘Academia Innova’. Son expertos en preparación de selectividad (y más). Descansa y duerme lo suficiente . Estudiar muchas horas sin parar no significa estudiar mejor.

. Estudiar muchas horas sin parar no significa estudiar mejor. Ten paciencia contigo mismo . No vas a aprenderlo todo en un día. La EBAU se prepara paso a paso.

. No vas a aprenderlo todo en un día. La EBAU se prepara paso a paso. Organiza tus asignaturas por prioridad . Dedica más tiempo a las materias que te cuestan más o que tienen más peso, pero sin abandonar las demás.

. Dedica más tiempo a las materias que te cuestan más o que tienen más peso, pero sin abandonar las demás. Haz un calendario realista . Planifica qué vas a estudiar cada día, dejando tiempo para repasar, descansar y tareas atrasadas.

. Planifica qué vas a estudiar cada día, dejando tiempo para repasar, descansar y tareas atrasadas. Divide el estudio en bloques pequeños . En lugar de pensar «tengo que estudiar Historia entera», ponte metas concretas como «hoy repaso la Restauración» .

. En lugar de pensar «tengo que estudiar Historia entera», ponte metas concretas como «hoy repaso la Restauración» . No te compares con los demás . Cada persona tiene su ritmo.

. Cada persona tiene su ritmo. Confía en el trabajo acumulado. La EBAU no se supera solo la última semana. Es la recompensa de un trabajo de semanas.

Una experta en orientación laboral aconseja a los alumnos

El 70% de los alumnos de segundo de bachillerato no saben qué carrera elegir. Y el 32% abandona tras el primer año de carrera. La mayoría, ante la desinformación, influencia familiar y dudas propias, no saben a escasas semanas de la selectividad, qué carrera elegir. Y es un problema al que hay que ponerle solución.

Estudiantes repasan antes de entrar al primer examen de selectividad / Rocío Soler Coll

Por ello, hemos consultado con una experta en orientación laboral cómo afrontar este mar de dudas en una decisión que puede suponer un antes y después en nuestra vida. Son recomendaciones de Carmen García (de la escuela Stepbystep), premio en 2019 a la innovación en orientación. Ha ayudado ya a más de 500 alumnos de forma individualizada, y en grupo a 1.000 niños y más de 4.000 familias. Su metodología es la siguiente:

Corazón, lo primero es pensar desde el corazón: quién soy, qué me importa, mis aptitudes, qué soy y qué es lo que quiero ser… De este punto pasamos a la cabeza. Cabeza, luego hay que meter cabeza para no engañarse: se me pueden dar muy bien las matemáticas, pero tengo que pensar a dónde va el mundo, en las notas de corte, razonar si esa carrera se estudia en X lugar…. Se trata de razonar los sueños y los impulsos. Pies, es el momento de la voluntad, el esfuerzo… una vez haya utilizado el corazón y cabeza, empiezan los pies con el trabajo. Es el momento de pasar del pensar al actuar.

Y sobre todo insiste a los jóvenes en que investiguen: que hablen con gente que ya está estudiando esa carrera, con personas que trabajan de ello, que se informen del sueldo... que investiguen muy despacio y, sobre todo, que vean el plan de estudios de cada opción.

E insiste en que un joven no se debe preocupar si siente que no tiene vocación, ya que "le pasa a la mayoría. Tomamos esta decisión de forma consciente, es un proceso en el que eliges cómo quieres que sea tu vida".

Y, por otro lado, lanza una crítica al sistema, "me parece un disparate que en 4º de ESO haya que decidir un bachillerato que corta el 60% de las opciones. Es un momento en el que te quitas de matemáticas porque se te dan bien o mal, sin pensar en las consecuencias".

Algunas claves que pueden ayudar

Afirma que "no hay ninguna receta y que cada persona es un mundo", pero estas son claves que suelen funcionar: