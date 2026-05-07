Así es Lucero, el barrio madrileño que visitará el papa León XIV: grandes zonas verdes, nuevas obras y seguridad reforzada

Cada vez se conocen más detalles de cómo será la esperada visita del papa León XIV a Madrid. Tras ser recibido por los reyes de España en el Palacio Real, su primera visita será a la casa para personas sin hogar del proyecto 'Cedia 24 horas' de Cáritas en Lucero. En el barrio del distrito de Latina, este centro se encarga de acompañar a personas sin hogar las 24 horas del día, con una labor muy intensa y que marca gran parte de la identidad de esta zona de la capital.

Así es Lucero, el barrio madrileño que visitará el papa León XIV

Con 38.794 habitantes, Lucero es el cuarto barrio con más habitantes de los siete que componen Latina, por delante de Campamento y por detrás de Puerta del Ángel. Limita con zonas muy conocidas de la capital, como Casa de Campo o Aluche, también del mismo distrito. El centro de Cáritas que visitará el papa León XIV en su estancia en Madrid se encuentra en la Calle Cullera, uno de sus puntos más conflictivos.

Lo cierto es que se trata de un barrio envuelto en muchos procesos de renovación. Uno de los más sonados en los últimos meses son las cámaras de vigilancia que han llegado, precisamente, a la Calle Cullera, donde se encuentra el centro de Cáritas que va a visitar el papa León XIV. Se trata de 18 dispositivos de control que funcionan mediante Inteligencia Artificial para luchar contra la conocida delincuencia de la zona.

Hasta 18 cámaras han sido instaladas en esta problemática zona de Lucero / Juan Luis Martín

Como explicó el Ayuntamiento de Madrid a este periódico, son cámaras de vigilancia de tecnología punta, gracias a la IA que tienen incorporadas, permiten anticipar las posibles conductas que atenten contra la seguridad y convivencia, persiguiéndolas de forma efectiva. Estos sistemas son controlados de forma centralizada por Policía Municipal, así pueden llevar a cabo la operativa de atención precisa.

En cuanto al paro, cuenta con 1.604 personas en paro. Es el cuarto barrio de Latina con más desempleados, por detrás de Aluche, Puerta de Ángel y Las Águilas.

Otro dato que refleja el lavado de cara radical del barrio que visitará el papa León XIV es que Lucero tiene el primer ascensor inclinado de la ciudad de Madrid. Este elevador se encuentra entre las calles Monsalupe y Sepúlveda para sustituir dos tramos largos de escalera, como respuesta a una de las grandes demandas de los vecinos de la zona.

Además, el barrio ha sido uno de los más beneficiados en el Plan Rehabilita, con una inversión de casi 3,5 millones de euros. El Ayuntamiento de Madrid ha concedido 36 subvenciones en Lucero, beneficiando a más de 2.000 vecinos y facilitando la instalación de ascensores en la mayoría de los edificios intervenidos

Cuenta con 14.890 viviendas y en los últimos meses se ha convertido en una de las zonas más demandadas de Latina. En el distrito, el precio medio para comprar una vivienda es de 3.916 euros el metro cuadrado, pero este barrio se encuentra por encima, con 3.981 euros el m2. En comparación con 2025, ha subido su coste un 18,4%, hasta convertirse en el tercero más caro, solo por detrás de Puerta del Ángel (4.526 €/m2) y de Los Cármenes (3.994 €/m2).

El parque de Cuña Verde, cerca de Lucero en Latina, es uno de los más sorprendentes de Madrid / Ayuntamiento de Madrid

Para alquilar tampoco tiene una situación fácil, con el metro cuadrado en 18,6 euros y una subida del 5,3% en el último año. Teniendo en cuenta que en Latina el precio medio es de 18,4 euros, también es una de las zonas más atractivas para inquilinos.

El personal shopper inmobiliario Álvar Gallardo, que trabaja mucho y conoce el distrito, considera que Lucero es la mejor zona Latina para tener tu próxima vivienda. Para él, es una zona que tiene un buen equilibrio: hay vivienda que todavía puede ser más accesible que en otras partes centrales, movilidad, servicios, y un entorno para habitar cómodo.

Como otros barrios de Latina, Lucero se beneficiará en los próximos meses se beneficiará de la gran obra del soterramiento de la A-5. Es uno de las zonas del distrito más cercana a esta gran obra, que terminará a finales de este año y estará abierta para los conductores de Madrid.

Las zonas verdes del barrio son otro aspecto que puede sorprender al papa León XIV en su visita a Madrid. El Parque de Cuña Verde es uno de los más espectaculares de la capital, no solo por la gran vegetación de la zona, también porque regalando una de las vistas más bonitas que se puede tener del skyline madrileño