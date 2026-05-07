El centro madrileño CEDIA 24 Horas ya espera ilusionado la visita del Papa León XIV: "supone un gesto con las personas más vulnerables"

Antes de las grandes ceremonias o la Santa misa en la Plaza de Cibeles, la primera parada del Papa León XIV en Madrid estará enmarcado en un acto social. El Pontífice visitará el Centro de Información y Acogida CEDIA 24 Horas de Cáritas Diocesana de Madrid, ubicado en el barrio de Lucero (Latina). Un recurso dedicado a la atención de personas sin hogar y en situación de exclusión severa.

La visita se producirá el próximo 6 de junio, apenas unas horas después de aterrizar en la capital y de mantener sus primeros encuentros institucionales. La elección de este espacio no es casual. El viaje del Papa a España tendrá un importante componente social y pondrá el foco en colectivos vulnerables como personas sin hogar, migrantes o internos de la cárcel de "Brians 1" en Barcelona.

Así es el centro CEDIA 24 Horas que visitará el Papa León XIV

El CEDIA 24 Horas, gestionado por Cáritas Madrid, funciona como uno de los principales dispositivos de acogida de emergencia de la capital. El centro, instaurado en 1977, ofrece atención integral a personas sin hogar y cuenta con plazas de alojamiento, comedor, duchas, lavandería, consigna y espacios de acompañamiento social. Además, trabaja en itinerarios personalizados para facilitar procesos de inserción laboral y acceso a una vivienda.

El centro CEDIA 24 Horas unciona como uno de los principales dispositivos de acogida de emergencia de la capital / Archidiócesis de Madrid

En las instalaciones de CEDIA esperarán al Pontífice, entre nervios, ilusión e incredulidad, personas acompañadas por las entidades y delegaciones de la Pastoral Social de la Iglesia en Madrid en ámbitos como la pobreza y la exclusión, las migraciones, la pastoral del trabajo o la trata. Durante su paso por el centro, León XIV conocerá de primera mano el funcionamiento del recurso y mantendrá un encuentro con personas acogidas y equipos de Cáritas.

El responsable del centro, Juan José Gómez-Escalonilla, explica a la Archidiócesis de Madrid que CEDIA trabaja con personas que viven en "la exclusión pura y dura" y subraya que el objetivo del recurso va mucho más allá de cubrir necesidades básicas. "Esto no es un albergue simplemente para dormir, lavar la ropa y ducharse. Aquí se desarrolla un proceso de acompañamiento e intervención orientado a que cada persona pueda mejorar su situación", aseguran desde el centro.

El proyecto comenzó hace casi cinco décadas con una pequeña furgoneta que repartía café caliente a personas que dormían en la calle. Desde entonces, el recurso ha evolucionado hasta convertirse en un centro abierto las 24 horas del día y los 365 días del año. Actualmente, dispone de centros de noche para hombres y mujeres, comedor social, duchas, lavandería, ropero, consigna y espacios de descanso, además de servicios de orientación social y atención psicológica. En total, cuenta con una plantilla de 29 profesionales.

Además de estos servicios, el proyecto cuenta con pisos de inserción destinados a aquellas personas que avanzan en su proceso de recuperación e inclusión. Además de la atención básica, CEDIA impulsa itinerarios de inserción personalizados mediante equipos formados por trabajadores sociales, psicólogos, educadores e integradores sociales.

Un reconocimiento al trabajo de voluntarios, parroquias y entidades sociales

La labor de CEDIA se sostiene también gracias al trabajo de voluntarios y religiosas que colaboran diariamente en la acogida y el acompañamiento humano de las personas atendidas. Para el responsable del proyecto, la visita del Papa León XIV supone un reconocimiento a la realidad que viven miles de personas sin hogar y a la labor cotidiana que desarrolla Cáritas Madrid. Gómez-Escalonilla considera que CEDIA representa "una Iglesia que sale al encuentro" de quienes viven en situaciones de mayor vulnerabilidad.

Desde Cáritas Diocesana de Madrid han recibido la noticia como un respaldo a la labor social de la Iglesia madrileña. Su secretaria general, Pilar Algarate, "esta visita supone un gesto significativo e cercanía, humildad y compromiso de Su Santidad con las personas más vulnerables" y subrayó que supone también un reconocimiento al trabajo de voluntarios, parroquias y entidades sociales que colaboran diariamente con personas en exclusión.