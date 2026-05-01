Dónde se reparten gratis las ‘Banderitas madrileñas’, el postre desconocido del 2 de mayo en Madrid

En el Día de la Comunidad de Madrid, el 2 de mayo, hay una tradición con muchos años de historia, pero que no muy conocida. En gran parte de las pastelerías de la región, las 'Banderitas madrileñas' se podrán probar, unos pequeños pasteles muy representativos de la cultura madrileña. Se trata de un bizcocho esponjoso con el diseño de su bandera y que en el distrito de Latina puedes conseguir en numerosos establecimientos.

Dónde se reparten gratis las ‘Banderitas madrileñas’, el 2 de mayo en Madrid

Este sábado 2 de mayo, la Comunidad de Madrid celebra su día en recuerdo de los Héroes del 2 de Mayo de 1808. Una forma de celebrar esta fecha tan significativa es probando las desconocidas ‘Banderitas madrileñas’, el postre típico de la región.

Las 'Banderitas madrileñas' consisten en un bizcocho de almendra o ruso, al que se le añade una crema pastelera, nata y sabor a naranja. El toque más distintivo es la gelatina de fresa con la que se hace el dibujo de la bandera de la región, que tiene sus toques finales con siete estrellas hechas a base de mazapán, pastillaje de azúcar, fondant o chocolate blanco.

Creado a finales de los años 80 por el reconocido maestro pastelero Pedro Blanco, este postre fue concebido como homenaje gastronómico a la Comunidad de Madrid / ASEMPAS

Es un postre que se creó en los años 80 por el maestro pastelero Pedro Blanco. En busca de ser pierda esa tradición, la Asociación de Empresarios Artesanos del sector de Pastelería de Madrid (ASEMPAS) lo quiso recuperar y ahora se reparten de forma gratuita la Puerta del Sol el 2 de mayo. Además, durante estos días, puedes encontrarlos para comprar en sus pastelerías asociadas.

Los negocios asociados en ASEMPAS y que, por tanto, tienen disponibleas las 'Banderitas madrileñas' o han participado en su elaboración para repartirlas de forma gratuita mañana 2 de mayo son:

Pastelería La Oriental

Pastelería Villagarcía

Pastelería Saul

Pastelería Rocafría

Pastelería Chantilly

Pastelería Zoila

Pastelería Formentor

Pastelería José Luis

Pastelería América II

Pastelería Paco Pastel

Pastelería Villa Versalles

Pastelería Viena Azul

Pastelería Moyano

Pastelería J. del Pozo

Pastelería Celilocos

Pastelería La Fornata

Pastelería Manacor

Pastelería Dulce Consentido

Pastelería Nunos

Pastelería Cármine

Obrador S. Dulce

El Obrador de Goya

Hojaldres Artesanos

Manacel Sin Gluten

La Mejor Tarta de Chocolate del Mundo

Noni’s Bakery

La Magdalena de Proust

Horno Santa María

Horno Castellano

Productos Zabala

Productos Magán

Productos Luque

Productos Atocha

Productos Jesús

Obrador de Cardín

Pastelería Adolfo Lazcano

Pastelería Celilocos

Pastelería Dulce Consentido

Pastelería Paco Pastel

Pastelería Saúl

Pastelería Villa Versalles

En esta lista, el Horno de Santa María, la Galleta Prometida o Pastelería Pako's se pueden degustar en el distrito madrileño de Latina. Además de otras cadenas, como Manolo Bakes, que están repartidas por todos los distritos de Madrid y también los tienen como recuerdo de este día.

Latina es uno de los distritos en los que más puntos puedes encontrar para degustar las 'Banderitas madrileñas'. Una oportunidad única para disfrutar de esta fiesta de un modo diferente.