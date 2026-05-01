FIESTA 2 DE MAYO
Dónde se reparten gratis las ‘Banderitas madrileñas’, el postre desconocido del 2 de mayo en Madrid
Las pastelerías de la región repartirán de forma gratuita estos bizcochos con el diseño de la bandera madrileña con motivo del Día de la Comunidad de Madrid
En el Día de la Comunidad de Madrid, el 2 de mayo, hay una tradición con muchos años de historia, pero que no muy conocida. En gran parte de las pastelerías de la región, las 'Banderitas madrileñas' se podrán probar, unos pequeños pasteles muy representativos de la cultura madrileña. Se trata de un bizcocho esponjoso con el diseño de su bandera y que en el distrito de Latina puedes conseguir en numerosos establecimientos.
Dónde se reparten gratis las ‘Banderitas madrileñas’, el 2 de mayo en Madrid
Este sábado 2 de mayo, la Comunidad de Madrid celebra su día en recuerdo de los Héroes del 2 de Mayo de 1808. Una forma de celebrar esta fecha tan significativa es probando las desconocidas ‘Banderitas madrileñas’, el postre típico de la región.
Las 'Banderitas madrileñas' consisten en un bizcocho de almendra o ruso, al que se le añade una crema pastelera, nata y sabor a naranja. El toque más distintivo es la gelatina de fresa con la que se hace el dibujo de la bandera de la región, que tiene sus toques finales con siete estrellas hechas a base de mazapán, pastillaje de azúcar, fondant o chocolate blanco.
Es un postre que se creó en los años 80 por el maestro pastelero Pedro Blanco. En busca de ser pierda esa tradición, la Asociación de Empresarios Artesanos del sector de Pastelería de Madrid (ASEMPAS) lo quiso recuperar y ahora se reparten de forma gratuita la Puerta del Sol el 2 de mayo. Además, durante estos días, puedes encontrarlos para comprar en sus pastelerías asociadas.
Los negocios asociados en ASEMPAS y que, por tanto, tienen disponibleas las 'Banderitas madrileñas' o han participado en su elaboración para repartirlas de forma gratuita mañana 2 de mayo son:
- Pastelería La Oriental
- Pastelería Villagarcía
- Pastelería Saul
- Pastelería Rocafría
- Pastelería Chantilly
- Pastelería Zoila
- Pastelería Formentor
- Pastelería José Luis
- Pastelería América II
- Pastelería Paco Pastel
- Pastelería Villa Versalles
- Pastelería Viena Azul
- Pastelería Moyano
- Pastelería J. del Pozo
- Pastelería Celilocos
- Pastelería La Fornata
- Pastelería Manacor
- Pastelería Dulce Consentido
- Pastelería Nunos
- Pastelería Cármine
- Obrador S. Dulce
- El Obrador de Goya
- Hojaldres Artesanos
- Manacel Sin Gluten
- La Mejor Tarta de Chocolate del Mundo
- Noni’s Bakery
- La Magdalena de Proust
- Horno Santa María
- Horno Castellano
- Productos Zabala
- Productos Magán
- Productos Luque
- Productos Atocha
- Productos Jesús
- Obrador de Cardín
- Pastelería Adolfo Lazcano
- Pastelería Celilocos
- Pastelería Dulce Consentido
- Pastelería Paco Pastel
- Pastelería Saúl
- Pastelería Villa Versalles
En esta lista, el Horno de Santa María, la Galleta Prometida o Pastelería Pako's se pueden degustar en el distrito madrileño de Latina. Además de otras cadenas, como Manolo Bakes, que están repartidas por todos los distritos de Madrid y también los tienen como recuerdo de este día.
Latina es uno de los distritos en los que más puntos puedes encontrar para degustar las 'Banderitas madrileñas'. Una oportunidad única para disfrutar de esta fiesta de un modo diferente.
- Carmen, la cuchillera de 81 años que solo admite pagos en efectivo: 'El día que yo me jubile se irán a comprar a El Corte Inglés, pero me da igual
- El plantón de las estrellas del tenis a entrenar en el Bernabéu: 'No quiero sentir que estoy fuera del torneo
- El Ayuntamiento convocará en mayo la mesa sectorial para negociar el nuevo convenio de la Policía Municipal
- Mercadona, Carrefour, Lidl, Aldi y Dia cambian sus horarios por el puente de mayo: estos son los días y horas a las que estarán abiertos
- La madre del niño Gabriel denuncia a Ana Julia y a su novia por causarle 'lesiones psíquicas' con el documental sobre el crimen de su hijo
- La Aemet lanza un aviso amarillo para toda la Comunidad de Madrid: esto es lo que se espera en la jornada de mañana
- Todos los conciertos gratis de las Fiestas del Dos de Mayo en Madrid: artistas, fechas, horas y ubicación
- Julián Marías, filósofo de la 'Escuela de Madrid', ya adelantaba: 'El estilo de la Edad Moderna es en muy alta proporción una creación española