En el Parque de la Cuña Verde
Espectáculo de 1.000 drones en Latina (Madrid) por el día 2 de mayo: horario y ubicación
Dentro de la programación por la festividad de la Comunidad de Madrid, el show representará 10 escenas con hasta 16 figuras que homenajearán la historia, los símbolos y el patrimonio cultural de la región
El cielo del distrito de Latina cambiará por unos minutos las estrellas por luces. El próximo 2 de mayo, con motivo de la festividad de la Comunidad de Madrid, el Parque de la Cuña Verde acogerá uno de los actos más llamativos de la programación: un espectáculo gratuito de 1.000 drones volando de forma simultánea, una cifra inédita hasta la fecha en España.
Bajo el nombre 'Madrid en el Cielo' el show se celebrará a las 22:00 horas en este enclave elevado de Latina, que se convertirá en el punto de lanzamiento de este espectáculo aéreo diseñado para homenajear la historia, los símbolos y algunos de los espacios más reconocibles de la región. La exhibición tendrá una duración aproximada de 12 minutos y podrá verse a una distancia de hasta dos kilómetros, gracias a que los aparatos superarán los 200 metros de altura.
De la figura de Goya al Palacio de Cristal: estas son las figuras y escenarios que se representarán
Durante los doce minutos de duración se representarán diez escenas con hasta 16 figuras distintas creadas en el aire. Entre ellas aparecerán imágenes tan reconocibles como el mapa autonómico, la silueta de Francisco de Goya, una recreación parcial del cuadro del 3 de mayo o monumentos emblemáticos como la Puerta del Sol con el Kilómetro 0, el Palacio de Cristal, el Monasterio de El Escorial, el Palacio Real de Aranjuez o la Universidad de Alcalá.
Además, los dispositivos de la compañía madrileña Umiles -líder crearán escenas que reflejarán la identidad cultural y social de la región-, como una maja y un majo bailando un chotis, la transformación de la capital o un vagón de Metro llegando a la estación.
La elección del Parque de la Cuña Verde no es casual. Además de ofrecer una amplia visibilidad, Latina celebra en 2026 su 50 aniversario como distrito de la capital, después de que en junio de 1976 quedara constituida su Junta Municipal independiente de los antiguos Carabancheles.
Con esta iniciativa, coordinada desde la Consejería de Digitalización, la Comunidad de Madrid ha reforzado su apuesta por la innovación y por proyectar la marca Madrid como un hub global de modernización.
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