Estos son los cantantes que actuarán en las Fiestas de Aluche 2026: conciertos gratuitos en el 50 aniversario del barrio

Vuelven las fiestas de Aluche al distrito de Latina. Este año tendrán lugar entre el 29 de mayo y el 7 de junio en el recinto ferial del parque de Aluche. Cabe recordar que estas celebraciones, que surgieron a iniciativa de los vecinos y se han consolidado como las más importantes de Latina, cumplen este 2026 su 50º aniversario, coincidiendo además con los 50 años de la creación del distrito.

Lo más destacado de la programación de este año

La programación de este año incluirá actividades de entretenimiento, casetas, los tradicionales fuegos artificiales y conciertos en los que actuarán artistas como María del Monte, Funambulista, Revólver, Jaime Urrutia o Anaut.

María del Monte mantiene una trayectoria muy vinculada a las sevillanas y a la canción andaluza, con títulos tan conocidos por el gran público como Cántame, Y se amaron dos caballos o Yo soy del sur. Por otro lado, Funambulista aportará una propuesta más cercana al pop de autor. El proyecto liderado por Diego Cantero se ha asentado en la escena musical española con canciones como Me gusta la vida, Que nadie me llore o Amor, amor, amor, presentes entre las más reconocibles de su repertorio.

Revólver sumará al cartel una de las formaciones reconocibles del rock español. La banda fundada por Carlos Goñi ha mantenido una trayectoria continuada desde finales de los años 80, con un repertorio en el que figuran temas como El roce de tu piel, Odio o Si es tan solo amor.

Se unirá también a este 50º aniversario de las fiestas Jaime Urrutia, voz asociada a la movida madrileña. Tras su etapa al frente de Gabinete Caligari, el músico ha desarrollado su carrera en solitario con canciones como ¿Dónde estás? o ¡Qué barbaridad!

La propuesta de la banda madrileña Anaut combina rock, blues y música americana. En su repertorio reciente figuran canciones como When Your Days Grow Long o Phony Money.

Con todos estos artistas y conciertos, Aluche volverá a ser el centro de la fiesta de la capital española.