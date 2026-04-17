22 de abril
¿Sabes qué es el Bus del Empleo que estará en Latina? Estas son las preguntas más repetidas
El Bus del Empleo, con tres asesores laborales a bordo, visita la calle Padre Piquer, 14 en fechas concretas para orientar sobre cómo enfocar la búsqueda de empleo y qué cursos ofrece el Ayuntamiento
En su tercera edición, el Bus del Empleo vuelve a recorrer las calles de Madrid con una ruta de 75 paradas en 10 distritos, entre ellos Latina, para acercar las oportunidades laborales de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
El autobús hará parada en la calle Padre Piquer, 14 el 22 de abril, 25 y 26 de mayo y los días 29 y 30 de junio y julio. Y estará abierto para todos los vecinos independientemente de su edad. Para conocer de cerca esta iniciativa, la Crónica de Latina se ha subido al autobús para conocer de primera mano qué es lo que más preguntan los usuarios y la respuesta de los orientadores.
Estas son las 7 preguntas más repetidas por los usuarios
Sin necesidad de cita previa, hasta tres asesores laborales viajan en el Bus del Empleo para asesorar y dar respuesta a todas las personas que los visitan. Entre las más repetidas, destacan:
1.¿Cómo puedo saber si tengo mi currículum bien hecho?
Desde el Bus del Empleo revisan el Currículum Vitae y aconsejan adaptarlo a cada oferta. Insisten en que sea claro, breve y enfocado al puesto.
2. Hace mucho que no trabajo, ¿qué puedo hacer para volver?
El asesoramiento de los orientadores laborales se centra en actualizar conocimientos, reforzar habilidades y recuperar la confianza.
3.¿Cómo puedo mejorar mi perfil profesional?
Desde el Bus del Empleo informan sobre los cursos del Ayuntamiento y la Agencia para el Empleo, adecuados a las ofertas más demandadas, poniendo el foco en las habilidades digitales.
4. ¿Qué trabajos son los más solicitados?
Buena parte de las ofertas de empleo publicadas por la Agencia para el Empleo son del sector servicios y hostelería, seguidos de empleos vinculados y atención al cliente.
5.¿Dónde puedo empezar a buscar trabajo?
La orientadora explica que lo primero es analizar la situación personal: formación, experiencia y objetivos. A partir de ahí, marcar una estrategia de búsqueda e identificar sectores con oportunidades.
6.¿Cómo puedo mejorar mis opciones de encontrar trabajo?
Los técnicos orientan hacia cursos que mejoren la empleabilidad, especialmente en competencias digitales.
7.¿Cuál es la forma más sencilla para encontrar el primer empleo?
El ayuntamiento oferta cursos de formación en colaboración con empresas. En estos cursos se forman para estos trabajos y «es más fácil que estas empresas contraten a los que realizaron estos cursos».
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