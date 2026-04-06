De un poblado chabolista al barrio de Aluche: así fue la dura infancia de Benita Castejón en Madrid

Benita Castejón (Madrid, 1964), antes conocida como Maestro Joao, ha protagonizado su propio documental en RTVE. A través de dos episodios, que han sido emitidos en La 2, Benita ha narrado su historia "más personal" que se plantea para esta nueva etapa de su vida: desde la obtención de su nuevo DNI hasta la operación de reafirmación de género. Durante la docuseria, vuelve a sus orígenes, un recorrido íntimo por su niñez que arranca en Aluche, el barrio madrileño donde creció y forjó su carácter.

"Mi infancia siempre ha sido muy feliz", recuerda Benita Castejón. Nació en el barrio de La Alegría, situado entre los barrios de La Concepción y el de San Pascual, en el distrito de Ciudad Lineal. Un poblado chabolista de Madrid donde vivió hasta los seis años, antes de que su vida diera un giro de 180 grados.

Escena del documental sobre Benita / RTVE

Del barrio de La Alegría a Aluche en un carromato

Fue entonces cuando una mujer para la que trabajaba su madre, al conocer las duras condiciones en las que vivían, decidió regalarles un piso en Aluche, en el distrito de Latina. La mudanza, sin embargo, distó mucho de ser fácil, como recordó durante el primer capítulo del documental. "Fuimos en un carromato, no es un camión de mudanza. Tardamos una eternidad en llegar". Para su familia, sobre todo para sus tíos y primos, fue casi como emigrar a otro país. "Fue una separación dolorosa, como si nos hubiéramos mudado a Venezuela".

En Aluche, entre bloques de edificios de ladrillo visto y toldos verdes, comenzó su "nueva" vida. Durante el recorrido por el barrio, muestra alguno de los lugares que marcaron su infancia, como la plaza desde donde le llamaban a gritos para bajar a jugar a la calle. "Yo era la Nadia Comăneci de la goma". También enseñó la papelería a la que le encantaba entrar solo para soler los libros y cuadernos nuevos.

"La situación económica en mi casa siempre ha sido muy complicada. El curso empezaba en septiembre, pero yo tenía los libros nuevos en diciembre, con la paga de Navidad", explicó Benita, visiblemente emocionada. Su colegio, Cid Campeador, hoy convertido en un centro de educación para adultos. Al recorrer sus pasillos, se imagina de nuevo subiendo aquellas escaleras con su mochila. “A mí solo me gustaba el recreo. No veía bien de lejos y mis padres no podían comprarme gafas”, confiesa.

Saltó a la fama por su participación en Supervivientes

Corría el año 2018 cuando la expeluquera, vidente y tarotista Maestro Joao -hoy Benita, en honor a su madre fallecida- aparecía en la pantalla de millones de televisores en España. Lo hacía en una nueva edición del reality Supervivientes que emite Telecinco desde 2006, en el que un grupo de famosos trata de sobrevivir en condiciones extremas en una isla de Honduras.

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Aquella experiencia fue la “excusa” perfecta para ganarse el cariño del público y comenzar un largo recorrido por programas de televisión. Desde los ya desaparecidos Sálvame o Cazamariposas, hasta espacios como Y ahora Sonsoles, Zapeando o D Corazón.