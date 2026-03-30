Radiografía de Madrid: Aluche, el barrio con más viviendas; Carabanchel, el que más centros de salud tiene

El nuevo 'Visor Diagnóstico' del Ayuntamiento de Madrid, concebido como la base del futuro simulador estratégico del Plan Estratégico Municipal (PEM), ya permite dibujar una radiografía precisa de la ciudad. Entre sus primeras conclusiones destacan dos datos que reflejan contrastes urbanos de la capital: Aluche, en el distrito de Latina, es el barrio con mayor número de viviendas, mientras que Carabanchel se sitúa como uno de los distritos con más centros de salud. Dos realidades distintas que demuestran cómo la distribución de recursos y población marca el presente y el futuro de la capital.

La herramienta, presentada como una “brújula” capaz de anticipar necesidades urbanas, integra miles de datos organizados a escala de barrio. En esta primera fase, el visor permite analizar variables como vivienda, dotaciones públicas, demografía o movilidad, con el objetivo de detectar desequilibrios territoriales y orientar la toma de futuras decisiones municipales.

Aluche, uno de los grandes núcleos residenciales de la capital

En este mapa detallado, y en lo que respecta a la vivienda, Aluche se posiciona como uno de los grandes núcleos residenciales de la ciudad. Según los datos del visor, se trata del barrio con más viviendas de Madrid con 29.633, una posición que responde a su desarrollo urbanístico durante las décadas de expansión de los años 70 y 80.

Un análisis que cuenta con 37 fuentes oficiales y con el que gracias a ella, concluye que Madrid cuenta con 1.512.496 viviendas (según los últimos datos del INE) -la mayoría de estas fuera de la M-30- y con una superficie media de 83,44 metros cuadrados. Mientras que el barrio de Atalaya (Ciudad Lineal) es el que menos residencias albera (761).

Además, el visor permite identificar cuestiones como la antigüedad del mercado inmobiliario o las necesidades de rehabilitación, aspectos clave para planificar políticas de vivienda en los próximos años.

Carabanchel con ocho centros de salud lidera el ranking

A pocos kilómetros, Carabanchel ofrece otra de las conclusiones destacadas del este primer análisis: es el distrito con mayor número de centros de salud de toda la ciudad, junto con otros distritos como Salamanca y Puente de Vallecas.

Maribel Marquina posa para La CRónica de Carabanchel a las puertas del Centro de Salud Comunitario de Carabanchel / M.S.

En total, Madrid tiene 131 centros de salud; de estos, Carabanchel dispone de ocho centros de salud, un centro de especialidades y un centro municipal de salud. Y la concentración de estos equipamientos sanitarios no es casual, ya que con 272.566 habitantes, es el distrito más poblado de Madrid.

Así, el Visor Diagnóstico permite no solo contabilizar estos centros, sino también analizar su distribución territorial y su relación con variables como la densidad de población o el envejecimiento, factores clave para evaluar la accesibilidad y la cobertura sanitaria.