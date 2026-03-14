Fórmula UDC, la mejor suma para ayudar a Latina y sus vecinos: Así es la Unidad Distrital de Colaboración

Apoyar en la integración sociolaboral de personas que se encuentran en una situación de precariedad y realizar acciones de mejora en el distrito. Estos son los objetivos que definen la Unidad Distrital de Colaboración. Un proyecto subvencionado por el Ayuntamiento de Madrid y que cuenta con una sede en cada uno de los 21 distritos de la capital. En Latina, esta unidad es gestionado por la Asociación Progestión desde 2017.

Su coordinador actual, Miguel, explica a este periódico el día a día de este proyecto, que busca "mejorar lugares públicos del distrito" y al mismo tiempo ofrecer oportunidades laborables a personas que se encuentran en búsqueda de empleo. "La intención es que puedan mejorar su perfil profesional y salir de una situación de precariedad", señala. En total, 10 trabajadores, junto al coordinador, forma la unidad del distrito que realizó un total de 52 intervenciones a lo largo de 2025, alcanzando a unos 1.400-1.500 vecinos.

¿Cuál es su fórmula secreta?

Con dos objetivos claros y bien definidos, la organización es clave en la unidad. "Estamos en constante contacto con el ayuntamiento y centros públicos del distrito, ya que las propuestas para las intervenciones las pueden solicitar desde los dos canales. Nosotros las analizamos y las reportamos al ayuntamiento para que sean validadas. Es un trámite burocrático que tampoco tarda tanto para que podamos actuar lo antes posible".

En 2025, la unidad realizó 52 intervenciones en el distrito de Latina / Asociación Progestión

Respecto a su fórmula, la unidad logra:

Revertir situaciones de degradación urbana. "Hacemos obras de nivel leve que piden directamente o son solicitadas al ayuntamiento", ya sean en parques, colegios públicos o zonas municipales.

situaciones de degradación urbana. "Hacemos obras de nivel leve que piden directamente o son solicitadas al ayuntamiento", ya sean en parques, colegios públicos o zonas municipales. Promover a través de talleres en los que participan e intentan concienciar a la ciudadanía del cuidado de espacios públicos de Latina.

a través de talleres en los que participan e intentan concienciar a la ciudadanía del cuidado de espacios públicos de Latina. Ayudar al distrito. Participan y contribuyen en tareas complementarias de atención social, orientadas a los colectivos más vulnerables.

al distrito. Participan y contribuyen en tareas complementarias de atención social, orientadas a los colectivos más vulnerables. Integrar sociolaboralmente a población activa excluida del mercado laboral. Con el objetivo de mejorar y desarrollar su currículum.

La unidad es una gran oportunidad para sus trabajadores explica Miguel, que en esta convocatoria han logrado "el reingreso laboral de tres de sus miembros, por lo que en la convocatoria por el momento hemos tenido trece trabajadores". Dentro del presupuesto de la unidad -el cual es de 692.692,34 euros para la convocatoria 2025-2027-, una parte va dirigida a la formación de sus miembros. Durante su jornada laboral también les imparten formación de aspectos de su interés. Por ejemplo, Zedra -administrativa de la unidad que ya formó parte de ella en 2020 como operaria- solicitó un curso de horticultura terapéutica, "el proyecto me costeó la formación, que cuenta con un certificado a nivel universitario de la Universidad de Zaragoza", explica.

Estas son algunas de las actuaciones que están o han llevado a cabo en Latina

"Entendemos cuáles son las realidades sociales de los diferentes barrios y ponemos la atención en personas mayores, personas con discapacidad o el colectivo de personas migrantes"; explica Miguel; quien además destaca el fuerte componente medioambiental del proyecto. Sobre todo en lo que respecta a los huertos urbanos, como el de Lucero o el de la Fundación SER.

Esta unidad es cíclica, ya que cada vez que sale a convocatoria cada dos años. Miguel considera que este periodo es adecuado porque muchos proyectos sociales duran solo un año, lo que resulta insuficiente: “Que una persona salga de una situación de precariedad y reconstruya su vida en un año muchas veces es complicado”. Una vez termina este periodo la unidad vuelve a conformarse con nuevos integrantes y así dar la oportunidad a más personas.

Algunas de las intervenciones que han realizado son la limpieza y rehabilitación en el barrio Las Águilas, el mantenimiento del huerto CEIP Ciudad de Badajoz, la poda y extracción de tocones en la pista de fútbol sala de la Dehesa del Príncipe o el apoyo a la Asociación Solidaridad Madres Solteras en sus campamentos. Miguel aún se acuerda de la primera actuación de la unidad el pasado año, cuando acondicionaron el campo de petanca del Centro de día Gertrudis de la Fuente. Y, si hay una "actividad favorita" de todos, tanto él como Zedra, destacan su cita de los miércoles con los chicos de la Fundación SER en su huerto: “Se ha generado un espacio súper humano entre los chicos y chicas con discapacidad y el equipo. Todos tenemos ganas de que llegue el día para poder ir y estar esas horas con ellos”.

Un proyecto que, como defiende Miguel "es un proyecto muy único", con más de una década de recorrido y que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida en cada distrito madrileño.