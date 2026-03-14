Así serán las tres nuevas colinas de Madrid con la tierra del soterramiento de la A-5: se parecerán a las ‘Siete Tetas’ de Vallecas

El soterramiento de la A-5 va a cambiar por completo el aspecto de Latina. Las obras avanzan a buen ritmo y cada vez estamos más cerca del momento que muchos esperan: la llegada del Paseo Verde del Suroeste. Un proyecto de urbanización para el que ya ha salido la licitación, con la que hemos conocido cómo va a ser de este gran parque de Madrid.

El proyecto de urbanización, que comenzará en septiembre de este año hasta finales de 2028, confirma que van a instalar tres nuevas colinas artificiales en el distrito. Estas colinas guardan un secreto que supone un ahorro ambiental y económico. Van a estar fabricadas con la tierra que sobra de las excavaciones para construir el túnel, convirtiendo esta zona de Madrid en pionera para la optimación de recursos.

Así serán las tres nuevas colinas del Paseo Verde del Suroeste de Latina (Madrid)

A pocos metros del futuro Paseo Verde del Suroeste de Latina llegarán las nuevas tres colinas artificiales. Cada una tendrá una función diferente, para dotar a los barrios de nuevos servicios y oportunidades.

Así serán las colinas del Paseo Verde del Suroeste / Ayuntamiento de Madrid

Estarán instaladas en una zona en desuso en la actualidad, muy conocida por las personas que viven cerca de la obra del soterramiento de la A-5: en la parcela de la antigua subestación eléctrica de Iberdrola. Su tamaño equivale al de dos Plazas Mayor como las de Centro, con 20.000 metros cuadrados de superficie. Además, se replantarán algunos de los árboles que se tuvieron que quitar para las obras del soterramiento.

Es una idea pionera para aprovechar la acumulación de tierra al lado de la autovía. Los vecinos en redes sociales, como @SeguimosObrasA5, el hombre que informa desde su cuenta de X sobre las obras de la A-5 en Latina, avisaban de que veían desde sus casas esos montones, que ya tienen salida.

Las tres colinas del Paseo Verde del Suroeste con la tierra sobrante del soterramiento de la A-5 Norte: con un circuito de pump track y skate park para bicicletas, patines y monopatines. Una nueva forma de hacer deporte que llega al distrito. Ya se han instalado en otros puntos de la ciudad de Madrid, como el renovado parque de Manolito Gafotas en Carabanchel. Sur: zona de merenderos para disfrutar al aire libre. Una parte similar a la de otros parques de la capital, como Casa de Campo, perfecta para disfrutar de toda una jornada en las tres colinas cuando llegue el buen tiempo. Oeste: nuevo mirador con vistas al parque. La altura y orientación de esta nueva colina artificial permitirá a los vecinos apreciar desde otro punto su distrito y la ciudad.

Gracias a la reutilización de tierras procedentes de la excavación del soterramiento de la A-5, se va a reducir significativamente el volumen de tierras a gestionar como residuo, cumpliendo con los principios de sostenibilidad del proyecto.

Las pérgolas del Paseo Verde del Suroeste darán luz al túnel de la A-5

Gracias a la publicación del proyecto, también hemos conocido que se van a instalar ocho pérgolas en el Paseo Verde. No solo van a dar sombra a los peatones, también van a generar la electricidad con la que se iluminará el túnel, gracias a las placas solares que llevarán encima, un parque pionero para aprovechar los recursos.

En el futuro Paseo Verde del Suroeste habrá una zona de paseo en la que se van a instalar ocho pérgolas. Dan sombra a los viandantes que caminan por el parque, a la vez que es una instalación fotovoltaica con 1.055 paneles en su parte superior. Captan la energía solar y con 6 inversores se convierte en electricidad para iluminar el túnel.

Pueden llegar a tener una producción anual de 561.430 kilovatios-hora. La cifra equivale al consumo eléctrico anual de 200 hogares. La superficie de las pérgolas ocupará 5.643 metros cuadrados. Habrá cuatro tipos: