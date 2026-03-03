Latina rehabilita alrededor de 2.700 metros cuadrados de dos zonas verdes del distrito

El distrito de Latina "estrena" en marzo dos zonas verdes rehabilitadas del distrito. En total, alrededor de 2.700 metros cuadrados aglomerados en dos puntos concretos han sido los intervenidos por el Ayuntamiento de Madrid en los últimos meses, donde se han realizado la plantación de arbolado, instalación de red de riego e iluminación y la renovación del mobiliario urbano de áreas de juego.

Los trabajos realizados entre las calles de Laguna y la de Vía Carpetana; y la zona verde situada entre las calles de Parodia y de Villasandino, han supuesto una inversión de alrededor de 400.000 euros.

El concejal de Latina, Alberto González, visitó ambas zonas verdes para supervisar las labores de rehabilitación integral realizadas en los últimos meses.

La actuación más grande se ha llevado entre las calles de Laguna y la de Vía Carpetana

La primera de ellas, ubicada entre las calles de Laguna y la de Vía Carpetana, ocupa una superficie de 2.300 metros cuadrados y las obras de mejora han supuesto una inversión de más de 271.000 euros. Las actuaciones han incluido la creación de caminos accesibles y el refuerzo de los itinerarios más utilizados mediante pavimentación con adoquín prefabricado de hormigón drenante.

El concejal de Latina, Alberto González, supervisa los trabajos realizados en la plaza de la Laguna / Ayuntamiento de Madrid

En dicha zona también se ha renovado la pista de patinaje con un vallado nuevo. Además, se han realizado nuevas plantaciones e instalado una nueva red de riego y de luminarias para adaptar la red de alumbrado al nuevo diseño de la plaza. Finalmente, se ha renovado el área de juego infantil con un nuevo pavimento de caucho, se ha creado una zona de aparatos biosaludables y se han instalado una fuente de beber y bancos accesibles.

Mientras, la segunda actuación se ha realizado en la zona verde situada entre las calles de Parodia y de Villasandino, de unos 350 metros cuadrados; donde se ha invertido una cifra cercana a los 133.000 euros. Estas obras han permitido la ampliación y renovación completa del área de juego infantil y han modernizado su configuración, funcionalidad y aparatos. En este parque también se ha instalado pavimento de caucho y el vallado perimetral, además de elementos de mobiliario urbano como bancos homologados accesibles y de hormigón.