El personal shopper inmobiliario revela los consejos clave para comprar una vivienda en Madrid: "Hay muchos costes ocultos"

El mercado inmobiliario sigue siendo uno de los problemas que más preocupa a las personas que viven en Madrid, especialmente en distritos muy demandados como es el caso de Latina. Para los que buscan un nuevo hogar, hay una figura que a lo mejor no es tan conocida, pero que puede ser determinante antes de mudarse: el personal shopper inmobiliario. Esta figura vela por los intereses del comprador, trabaja exclusivamente de su lado, sin conflicto de interés.

Álvar Gallardo es personal shopper inmobiliario en el distrito de Latina. En declaraciones a la CRónica de Latina dentro de El Periódico de España, explica que él escucha a los posibles compradores y busca las viviendas que hacen sus deseos realidad, defendiendo en todo momento sus intereses frente a inmobiliarias o particulares que vendan ese hogar. Definir criterios, buscar y filtrar, visitar con lectura técnica, revisar documentación, negociar o acompañar en la notaría son algunas de las tareas que desempeña en un proceso de compra.

Los cinco consejos del personal shopper inmobiliario de Latina antes de comprar una vivienda

Para Álvar Gallardo: "La figura del personal shopper inmobiliario no presenta este servicio como una solución a la crisis de acceso a la vivienda, porque eso es un problema estructura". Sin embargo, desde su lugar, pretende acompañar y reducir los daños que se pueden producir. Es un apoyo para tomar decisiones con criterio y menos incertidumbre.

Partiendo de esa base, el personal shopper inmobiliario de Madrid tiene claros los cinco consejos clave para poder encontrar la mejor vivienda. Lo más importante es separar precio de valor. Hay que asumir que, en el contexto actual, los precios están por encima del valor real de muchas viviendas, no todo lo caro vale lo que cuesta.

Cuando tenemos asumido ese punto, antes de comprar una vivienda, no solo hay que mirar ese piso o casa, también hay que valorar el estado del edificio y la comunidad. Los ascensores, estado de las zonas comunes, posibles derramas, eficiencia energética o accesibilidad son claves que a menudo se pasan por alto.

Latina es uno de los distritos de Madrid más demandados para encontrar vivienda / Ayuntamiento de Madrid

Un consejo fundamental es analizar bien los “costes ocultos”. Esto significa que llegar a una vivienda no es solo tirar tabiques para ganar espacio o renovar el mobiliario, también consiste en cambiar tuberías, una reforma realista, consumos energéticos, orientación o ruidos. Lo barato puede salir caro si no se hace bien el cálculo.

Otro punto que no muchas personas tienen en cuenta y que ayuda a saber si esa vivienda que vas a comprar es para ti es recorrer el entorno inmediato. Tu vida no se hace solo dentro de casa. Hay que caminar los 300 metros alrededor, mientras observas los comercios, transporte, ruido, parques, colegios o bares.

"Elegir piso es elegir una forma de vida", recuerda Álvar Gallardo. No es lo mismo vivir solo, en pareja o con hijos, ni tener coche o moverte andando. La vivienda debe adaptarse a ti, no al revés, por eso es importante no precipitarse por las ganas que podemos tener de estrenar nuestra casa.

El barrio de Madrid en el que el personal shopper inmobiliario recomienda comprar

Madrid es una de las ciudades más perjudicadas por el problema de la vivienda. Para este personal shopper inmobiliario, Latina es su distrito favorito por su cercanía a zonas potentes de Madrid, como Casa de Campo, el Río Manzanares o el Centro, tiene zonas verdes y parques, llega nueva población, vecinos jóvenes, tiene buena vida de barrio y está viviendo cambios importantes, como el soterramiento.

Así es el proceso de compra con un personal shopper inmobiliario Trabaja exclusivamente del lado del comprador, sin conflicto de intereses

Explica los conceptos básicos para el comprador

Defiende los intereses del comprador en cualquier negociación

Filtra la oferta y le traslada solo lo que interesa al comprador

Visita las viviendas por ti, incluyendo lectura técnica

Revisa documentación

Acompaña a la notaría y a las arras

Explica que Latina es un distrito con una población muy diversa. Hay presencia de población migrante, de todas partes del mundo, diferentes niveles socioeconómicos, es una zona flexible para todos los bolsillos, además de madrileños que buscan huir de la turistificación del centro.

Dentro de que Latina es su distrito favorito para comprar, si Álvar Gallardo tiene que decantarse por un barrio es Lucero. Para él, es una zona que tiene un buen equilibrio: hay vivienda que todavía puede ser más accesible que en otras partes centrales, movilidad, servicios, y un entorno para habitar cómodo.