El Ayuntamiento de Madrid reconoce cuatro clubes deportivos históricos de Latina

Tras la celebración de la II Gala de los Clubes Históricos Deportivos de la ciudad el pasado miércoles, donde el Ayuntamiento reconoce la trayectoria, la tradición y el impacto social de las entidades deportivas más emblemáticas de la capital, Latina incrementa en cuatro las organizaciones deportivas reconocidas.

Un único premiado en la categoría de plata

El Club Deportivo Lucero Linces encabeza la lista en la categoría de plata, que engloba a los que tienen con trayectoria deportiva con más de 75 años; cumpleaños que este veterano club de fútbol celebró en el 2024. Fundado en 1946 con el objetivo de afincar el deporte base del fútbol.

En la actualidad tiene su sede en la IDB Castroserna, en el barrio de Lucero, cuenta con 14 equipos y 260 jugadores, una academia y todos sus equipos son mixtos hasta llegar a la categoría de cadetes.

Más representación en la categoría de bronce

Sin embargo, ha sido en la categoría de bronce, que reconoce las trayectorias deportivas de entre 50 y 74 años, donde Latina ha contado con mayor presencia. Uno de estos clubes destacado ha sido el Club Deportivo Águilas del Lucero. Fundado en 1973 en el barrio de Lucero, cuenta con un equipo de 2ª regional.

El Club Deportivo Juventud Los Cármenes también ha sido homenajeado con una distinción en esa categoría de bronce, ya que se fundó en 1966. Es una agrupación muy arraigada al barrio del mismo nombre, ubicado cerca del centro Deportivo Municipal de Gallur, y compite en las categorías regionales de fútbol de Madrid.

Club Hockey Patin Aluche durante la II Gala de Clubes Históricos / Ayuntamiento de Madrid

El cuarto reconocimiento ha sido para el Club Hockey Patín Aluche, todo un emblema en la práctica de este deporte en Madrid. Nació en 1975, cuando un grupo de jóvenes de la Escuela Municipal Federativa de Hockey sobre Patines comenzaron a practicar este deporte en el Centro Deportivo Municipal Aluche.

En la actualidad, es el único club de hockey patín municipal de la ciudad de Madrid y cuenta con equipos en las ligas madrileñas desde la categoría micro (cinco años) hasta senior. Dispone, además, de una escuela de patinaje, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, dirigida a niños de entre cuatro y diez años.

Representación amplia de clubes madrileños

Madrid capital cuenta con un listado de 84 clubes madrileños antiguos en sus diferentes categorías: 11 en categoría oro (con una antigüedad que supera los 100 años), 18 en plata (más de 75) y 55 en bronce (entre los 50 y los 74 años).

Todos ellos fueron galardonados por su tradición e impacto social durante la gala, que sirvió para poner en valor la trayectoria que tienen estos clubes, arraigados a la ciudad de Madrid.