La soledad no se ve, se siente y duele como una enfermedad

Son muchos los caminos que conducen a la soledad no deseada. Y no se debe simplemente a que no estemos rodeados de personas o que no tenemos amigos. Es un problema silencioso, que afecta a 1 de cada 6 personas en el mundo y que en nuestro país sufre el 20 % de la población -3 millones de ellos, personas mayores- y que puede llegar a tener un efecto devastador, porque tiene consecuencias negativas para la salud y el bienestar, y conlleva costes sociales y económicos de más de 14.000 millones de euros.

La soledad es más que un sentimiento

La Fundación 'la Caixa' busca sensibilizar a la sociedad con la propuesta ‘La llamada de la soledad’. A través de una cabina telefónica, que recalará en ciudades españolas, podemos escuchar la experiencia de diversas personas que han sido atendidas por el programa Siempre Acompañados de la entidad -que busca fomentar las relaciones de apoyo mutuo-. Y es que, detrás de este sentimiento está la distancia geográfica, el hecho de que cada vez estamos migrando más y que ya no vivimos donde vivían nuestros abuelos o nuestros padres.

Las consecuencias de la soledad dependen mucho de su duración. Si se prolonga en el tiempo, tiene un impacto importante: sensación de desvalidez, de desamparo... Todo esto puede derivar en tristeza, ansiedad, miedo al futuro o depresión Algunos estudios señalan que no hablar con nadie puede ser tan perjudicial como fumar 13 cigarrillos al día.

Juan Vicente Martínez, 83 años: "La televisión y la radio me hacen compañía"

Juan Vicent Martínez tiene 83 años y vive solo en l’Alcora. Asegura que los achaques de salud le están haciendo mella. Los problemas de visión, una operación de cáncer de colon y la anemia hacen que cada vez se sienta más dependiente. Cuenta con la ayuda de su hermana pero reconoce que siente nostalgia al recordar sus años de juventud. La televisión y la radio (de la que fue locutor en la emisora local) son su compañía. "Me gusta escuchar música antigua", afirma. Con todo, no se resigna, conserva una actitud positiva y, siempre que puede, sale almorzar a algún bar del pueblo. También intenta mantener el contacto con sus amigos.

Vicente Giner Pascual, 52 años: "Leo las cartas que le escribía a mi madre cuando estaba en la mili"

Vicente Giner Pascual tiene 52 y vive solo en Castelló de la Plana. No trabaja y suele frecuentar un bar en el que entabla conversación con sus dueños. Durante la entrevista nos cuenta que ha encontrado las cartas que le escribía a su madre cuando estaba haciendo la mili en el 92. "He estado dos días leyéndolas. Me acuerdo mucho de mi madre y de mi padre. Tengo dos fotografías suyas en el recibidor y, cuando entro en casa, me quedo mirándolas", explica Sento, como prefiere que le llamen. De vez en cuando también visita su pueblo, Albaida, en València, donde, dice, "enciendo la chimenea y me paso las horas tirando troncos y mirando el fuego".

Teresa Bifante, 85 año: "He tratado de adelantarme a la soledad buscando hobbies"

Teresa Bifante tiene 85 años y es vecina de la playa de Moncofa. Se considera una persona con iniciativa y asegura que "he tratado de adelantarme a la soledad buscándome hobbies". "Así, estoy siempre haciendo cosas, estoy entretenida. Lo peor son las noches, se hacen muy largas porque en ese momento solo tienes de compañía a la soledad. A veces me levanto temprano para dejar de pensar», explica Teresa. Además, añade que «a estas alturas de la vida la salud es primordial y si, estas sola, el peor".

Es una enfermedad invisible

Lo que está claro es que la soledad no deseada le puede "pasar" a cualquiera. Y no solo a las personas mayores. Los casos están aumentando y en los próximos años se estima que se duplicarán. Además, las personas que sufren soledad no deseada utilizan los servicios sanitarios con más frecuencia y consumen más medicamentos: tranquilizantes, antidepresivos, ansiolíticos e incluso relajantes.

Algo tan sencillo como acompañar puede mejorar la vida de muchas personas

Una llamada, aunque parezca algo pequeño, en realidad es algo muy grande en estos tiempos. Detenernos unos minutos para llamar a alguien, aunque solo sean 15 minutos, parece a veces un lujo. Llamar es incluirles en nuestra vida, y no hacerlo es, de algún modo, dejarles fuera. No es tanto el tiempo que dediquemos, sino el gesto de estar ahí. Enviar un mensaje, un audio o simplemente decir "te tengo presente, me importas", ya significa mucho. Alimenta su sentido de pertenencia, la sensación de seguir siendo importantes para alguien.