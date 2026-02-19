Detenido un hombre acusado de incendiar la vivienda de su hijo en el distrito de Latina

La Policía Municipal de Madrid informó en el día de ayer sobre la reciente detención de un hombre acusado de incendiar la vivienda de su propio hijo en el distrito madrileño de Latina. El presunto autor se encuentra, en estos momentos, puesto a disposición judicial.

El arresto se produjo a los pocos minutos de declararse el fuego gracias a la intervención conjunta de los agentes municipales y la colaboración de la Policía Nacional.

Cronología del suceso

Los hechos sucedieron sobre la una de la madrigada del 15 de febrero en una vivienda situada en el segundo piso de un bloque en la calle Trompas. En ese momento, los agentes fueron requeridos por un incendio en una vivienda y la presencia de humo en el exterior.

A su llegada al lugar de los hechos, observaron la presencia de fuego activo en la puerta de acceso al piso -tanto en el marco como en la parte baja de la puerta- . Ante el riesgo de que se propagara al interior, ese fuego fue extinguido por Bomberos del Parque 12 del Ayuntamiento de Madrid.

Según fuentes policiales, los agentes se percataron de que el sospechoso portaba una garrafa con gasolina, que se encontró junto a la puerta en el momento de los hechos. Este bidón negro fue un elemento clave en los primeros instantes de la investigación.

Descansando en las escaleras del edificio

A continuación, apareció en el lugar el propietario de la vivienda. Un joven español de unos 23 años que manifestaba sus sospechas de que el posible autor del incendio fuera su propio padre, con quien no mantiene una buena relación e incluso hay denuncias.

El joven ofreció entonces una descripción física de su padre, aportando incluso fotografías. Varios testigos aseguraron haber visto al ahora detenido deambulando en el edificio donde se originó el incendio, lo que facilitó su rápida localización y posterior arresto.

Archivo - Policía Municipal Madrid / POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID - Archivo

Lo más curioso es que los agentes, tras realizar batidas por la zona, localizaron al padre del joven sentado en las escaleras del descansillo del propio edificio. Al ser preguntado por los agentes las razones de estar en ese lugar, no dio ninguna respuesta lógica, por lo que fue detenido.

Excusas contradictorias

Además, previo a su arresto, los agentes se percataron de que el sospechoso llevaba consigo una mochila de grandes dimensiones. Durante el registro de sus pertenencias, la Policía localizó un mechero, si bien el presunto autor de los hechos afirmó que era fumador habitual.

Sin embargo, los agentes no encontraron tabaco entre las pertenencias del sospechoso, y su hijo negó la versión del padre, asegurando que no era fumador.

Finalmente, fue detenido y puesto a disposición judicial. La investigación continúa abierta para esclarecer todos los detalles de lo ocurrido y así poder determinar su inocencia o culpabilidad.