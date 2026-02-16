Ubuntu, la palabra mágica contra el bullying que triunfa en este colegio de Latina (Madrid)

Los alumnos del CEIP Cuba de Latina se enfrentan a un momento clave del curso. Nada tiene que ver con exámenes o evaluaciones, aunque también son una parte fundamental de su formación. Se encuentran en los ensayos finales antes de estrenar el musical ‘Ubuntu Zircus’. Junto a profesionales del mundo de la canción y amigos interpretarán una obra creada solo para ellos con un mensaje importante: hay que terminar con el bullying.

No es novedad que un colegio interprete una obra, pero sí lo es que se pueda ver en teatros tan importantes como el Circo Price o en el Príncipe Pío de Madrid. Jazmin, Hadassah y Juan son alumnos de cuarto de primaria de este centro y forman parte del proyecto Ubuntu y entre más de 1.500 centros educativos de toda España, el suyo ha sido uno de los seleccionados para vivir una experiencia irrepetible.

Así es el proyecto musical de Ubuntu contra el bullying

En una conversación con la CRónica de Latina desde el estudio de radio que tienen en su colegio, los alumnos del CEIP Cuba explican que a través de las clases de música que reciben han encontrado una nueva pasión. Las canciones les ayudan a sobrellevar los malos momentos y son felices sobre el escenario, algo que ahora quieren demostrar con Ubuntu.

Los alumnos del CEIP Cuba que participan en el proyecto Ubuntu / EPE

Ubuntu es una palabra del sur de África que se utiliza para decir "Todos somos uno". Esta filosofía se basa en la cooperación y el sentido de comunidad, donde cada persona es clave para el éxito colectivo y toda la comunidad es esencial para educar a cada niño.

Con las canciones del musical 'Ubuntu Zircus', han interiorizado por completo que no deben tratar mal a sus compañeros, porque eso les puede perjudicar en el pasado, como reconoce Hadassah: "Con una de las canciones hemos aprendido que si te hacen bullying, no te calles". Para Jazmin, la música es un sueño y explica que con los ensayos de Ubuntu ha creado un grupo de amigas fuerte y ya no ha vuelto a sentirse sola nunca: "Suelto todo lo malo cuando estamos ensayando". En el caso de Juan, él prefiere el deporte, pero reconoce que disfruta mucho de estos ratos con sus compañeros, a pesar de que las canciones son complicadas de aprender "para un solo cerebro".

¿En qué consiste el proyecto musical de Ubuntu? El Proyecto Ubuntu nace hace tres años con el objetivo de crear una comunidad y que los niños vivan una experiencia irrepetible. Son nueve meses en los que los alumnos de los colegios seleccionados se preparan para interpretar un musical contra el bullying. La actuación final será en teatros de gran capacidad, acompañados de profesionales del mundo de los musicales y otras estrellas de la canción, como en años anteriores fueron Rosana o Sofía Ellar. Niños desde su colegio preparan los números musicales. Desde que son seleccionados hasta que llega la actuación final, los niños preparan las 10 canciones que formarán parte del musical. Tienen que aprenderse la letra, un poco de coreografía e interpretarlos con las emociones que requiere la obra. Es un musical contra el bullying. A través del lenguaje del circo, esta obra va a mostrar una realidad muy actual: la del bullying. La historia quiere lanzar el mensaje de que este problema solo se vence estando juntos. En mayo será la actuación final. Son nueve meses de trabajo que tendrán su gran final en mayo, con un gran despliegue de medios para sorprender a su público. Será en teatros de gran capacidad. Encima del escenario serán más de 600 niños los que defenderán estas canciones originales. En la edición de 2025, el musical se interpretó en grandes teatros como el Teatro Circo Price en Madrid o Cartuja Center en Sevilla. Con profesionales de los musicales. En la última edición, acompañaron a los pequeños artistas personajes de referencia en el mundo del teatro, además de cantantes como Marilia de Ella Baila Sola.

Con una gran sonrisa en la boca, no dudan en recomendar al resto de niños de Madrid que participen en próximas ediciones de este proyecto, porque han perdido los nervios y se lo pasan bien. Sobre el escenario solo son artistas, no hay diferencias ni etiquetas y son parte de una comunidad que les va a acompañar siempre.

Marco, el jefe de estudios del CEIP Cuba, explica a la CRónica que no ha sido un proceso fácil hasta participar en Ubuntu: "Es un proyecto de gran envergadura que hemos conseguido para nuestro colegio. Es por todo el territorio nacional, en Madrid, se ha seleccionado unos pocos colegios y nosotros hemos sido elegidos para que los alumnos vivan una gran experiencia". Para participar, se presentan más de 1.500 centros, pero solo 15 son los escogidos para el gran final.

Un colegio en el que la música tiene mucho peso

El proyecto Ubuntu no es el único musical que se está desarrollando en este centro educativo de Madrid. El CEIP Cuba ha desarrollado 'Super-Arte', un enfoque artístico-emocional para dar clases, porque en un momento en el que la tecnología invade nuestras vidas, quieren recordar la importancia de otros aspectos en la formación. Por ello, han duplicado el tiempo dedicado al área de Educación Artística, con dos sesiones de Educación Musical a la semana.

En el CEIP Cuba, la formación musical tiene un peso muy importante / EPE

"Nostalgia", "Enfado", "Tristeza", "Energía" o "Ilusión" son emociones que Alba, Guillermo, Yaykon, Rinad y el resto de sus compañeros han aprendido a reconocer a través del proyecto de clase ‘El Emocionario Musical’, parte de 'Super-Arte'. Escuchando las canciones, explican cómo les hacen sentir y lo ponen en común, creando un espacio seguro en el que poder expresarse.

Laura es la profesora que les está acompañando en el proceso. Lo que más valora de esta experiencia es cómo está haciendo piña, creando un vínculo fuerte entre ellos. Además, explica a la CRónica de Latina que les está ayudando a desarrollar su personalidad e identificar mejor sus emociones.

Con las clases musicales, esta profesora está muy contenta con cómo se están esforzando los pequeños para dar la nota sobre el escenario, mientras recuerda que la música tiene muchos beneficios para los alumnos. Gracias a esta variedad artística ejercitan la memoria, mejoran la concentración y la atención y expresan sus pensamientos de una forma más natural, mientras se divierten y disfrutan.