'Modelo Helix': así es el método que usa un colegio madrileño con estudiantes disléxicos y que logra que aprueben todos

En nuestro país, unas 4,6 millones de personas padecen dislexia, que dificulta el aprendizaje en muchos niños que comienzan en el colegio. La dislexia es un trastorno del aprendizaje que consiste en la dificultad en la lectura debido a inconvenientes para identificar los sonidos del habla y aprender a relacionarlos con las letras y las palabras. No tiene cura, pero la evaluación y la intervención son fundamentales.

Se estima que el 10 % de la población mundial la padece, alrededor de 780 millones de personas y 4,6 millones en España.

Ante esta necesidad, hace 15 años abrió el Colegio BROTMADRID (concertado) en el distrito de Latina (calle de Blas Cabrera, 89). Este colegio es una parte más de la Fundación Aprender, que la fundó hace 20 años Irene Ranz, madre de tres con hijos con dislexia, con la idea de sensibilizar y cubrir una necesidad que hasta entonces no lo estaba. Hoy, la fundación está compuesta por:

Corat (centro de evaluación e intervención). Programas para atender necesidades terapéuticas.

Ahora acogen a un total de 350 alumnos disléxicos (y otras dificultades como hiperactividad, déficit de atención... aunque en este total también hay alumnos sin ningún tipo de dificultad de aprendizaje) que aprenden igual que el resto, pero no de la misma forma.

Lejos de lo establecido, aprenden con un método práctico, sin tanta memorización y, sobre todo, de una forma más humana. "Aquí las personas son personas y no solo alumnos. Para nosotros Javier no es estudiante de primero de Primaria, sino que Javier es una persona cercana, maduro... Humanizamos la relación entre profesor y alumno, porque pasan más tiempo aquí que en sus hogares", nos cuenta Juanjo Arjona, director.

Además, a la hora de evaluarles no lo hacen con el método tradicional de exámenes y memorizar, sino, por ejemplo, con: conferencias a través de exposiciones orales, hacen murales, organizan un pódcast... "Aprenden desde y para la vida", explica el director. Esto es a lo que ellos llaman 'modelo Helix', una forma de aprender diferente, pero con el mismo fin.

Clase de Secundaria en el colegio / CEDIDA

En este modelo también es para ellos clave el acompañamiento, "el profesor conoce muy bien al colegial y respeta su desarrollo, además de guiarle constantemente. Y los alumnos, gracias a esto, se sienten con mucha confianza", matizan. Para este acompañamiento también es clave el número de profesores, con hasta 41 para 350 estudiantes, una media de 8,5 alumnos por profesor. Hay dos maestros por aula.

"No merece la pena el fracaso escolar"

Lo tienen claro. "Muchos alumnos con dificultades se acaban estancando y dejan de lado los estudios. Y el fracaso escolar no merece la pena", explica Arjona. Además, no están de acuerdo con el sistema educativo actual, que para ellos "le sigue dando mucha importancia a lo memorístico, y no forma en destrezas para el día a día". Ellos, en el colegio se adaptan a lo cotidiano, a lo que se necesita aprender, y por ello ahora hasta están aprendiendo sobre la inteligencia artificial.

Por ello, les preparan para la vida y para ellos las dificultades que tienen sus alumnos son sinónimo de "trabajar, pero de otra manera". Y con este método les va bien: en el curso pasado 24-25, de 22 alumnos en total que cursaron 2º bachillerato, el 100 % aprobó. En cuanto a selectividad, en primera convocatoria se presentaron 15 alumnos y aprobaron 9; en segunda, se presentaron 5 y aprobaron 2.

Algunos genios que tenían (y tienen) dislexia Padecer de dislexia no impide ser un genio, y estos son algunos de los ejemplos que lo demuestran: Albert Einstein . Tardó tres años en hablar y tenía dificultades a la hora de escribir y leer de forma fluida. Para la gran mayoría, el físico más destacado.

. Tardó tres años en hablar y tenía dificultades a la hora de escribir y leer de forma fluida. Para la gran mayoría, el físico más destacado. Beethoven . El pianista y compositor alemán también fue otro de los genios con dislexia, lo que no le impidió mostrar su talento.

. El pianista y compositor alemán también fue otro de los genios con dislexia, lo que no le impidió mostrar su talento. George Washington . Fue el primer presidente de los Estados Unidos (1789-1797) y tenía una ortografía muy deficiente.

. Fue el primer presidente de los Estados Unidos (1789-1797) y tenía una ortografía muy deficiente. Bill Gates. El empresario estadounidense, fundador de Microsoft, también la padece.

¿Cómo saber si tu hijo tiene dislexia?

Antes del colegio:

Tarda en comenzar a hablar

Aprende palabras nuevas muy lentamente

Problemas para recordar o nombrar letras, números y colores

Tiene dificultades para aprender canciones infantiles

Una vez ya está en el colegio: