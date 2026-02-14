Las ITS se disparan entre los madrileños mayores de 65 años: "Ha disminuido la percepción de riesgo"

En Madrid, la incidencia de infecciones de transmisión sexual (ITS) continúa en aumento, según los últimos informes del Ministerio de Sanidad. Este incremento se debe a varios factores combinados: la reducción del uso de preservativos, el auge de aplicaciones para ligar que facilitan encuentros rápidos y numerosos, y la disminución de la percepción de riesgo entre la población joven y adulta, explica a este periódico la doctora Gema Fernández Rivas, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC).

Entre 25 y 35 años es la edad con más casos

El aumento de casos "se observa especialmente en personas mayores de 65 años, aunque la población con más casos sigue siendo hombres que tienen sexo con hombres de 25 a 35 años". Se ha visto un aumento en mayores de 45-50 años, pero comparativamente es menor. También hay menos vergüenza a acudir a hacerse pruebas de ITS, tanto por parte de pacientes como de médicos. La falta de educación sexual integral y la escasa concienciación sobre la necesidad de pruebas periódicas contribuyen a la propagación de estas enfermedades.

¿Por qué no para de subir la incidencia de ITS en Madrid? Más parejas sexuales, más frecuencia de relaciones y el uso recreativo de drogas. Además, se ha perdido el miedo al VIH, que ya no se percibe como mortal. Madrid es la cuarta región con más ITS y la segunda con mayor incidencia de gonorrea.

Crecimiento y síntomas de alerta de las ITS más frecuentes Clamidia dolor al orinar

flujo inusual Gonorrea secreción

ardor al orinar

dolor testicular

abdominal Sífilis llagas indoloras en

genitales

boca o ano

erupciones cutáneas

El uso de preservativo ha disminuido y los hábitos sexuales han cambiado

Cada vez se usa menos el preservativo y los hábitos sexuales han cambiado notablemente, con más parejas y mayor frecuencia de relaciones, a veces combinadas con consumo de drogas que reduce la percepción de riesgo.

La menor alarma frente al VIH por "tratamientos como la PrEP también contribuye". Aunque la detección ha mejorado y la concienciación aumenta, el rastreo sigue siendo difícil, especialmente con aplicaciones para ligar. Esto explica el aumento de ITS, sobre todo en hombres que tienen sexo con hombres de 25 a 35 años, aunque se observa incremento también en mayores de 45-50 años.

Las aplicaciones para ligar incrementan los encuentros sexuales, multiplicando las posibilidades de exposición a ITS. Esto dificulta el rastreo de contactos, ya que las parejas suelen ser numerosas y anónimas, lo que retrasa la identificación de contagios. Sin embargo, ante la sospecha o confirmación de una infección de transmisión sexual, también pueden ayudar a localizar contactos, convirtiéndose en herramientas de salud pública para facilitar la notificación de ITS.

Todo el mundo debería hacerse esta prueba una vez al año

Algunas infecciones tienen síntomas claros, especialmente en hombres, lo que facilita la detección. Sin embargo, es muy recomendable hacerse una prueba de detección de ITS al menos una vez al año. En Madrid, el Centro Sanitario Sandoval está especializado y orientado a la prevención, diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual ITS. Realiza pruebas de infecciones de transmisión sexual (sífilis, gonococia, clamidia, hepatitis, VPH, VIH, etc.), con resultados en 3-4 días. Además, este centro cuenta con distintas consultas de seguimiento, de consejo informado, PreP, PPE, vacunas (VHA, VHB, VPH, Mpox, virus varicela zóster, neumococo, gripe…).