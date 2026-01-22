Comer bien y para todos los bolsillos: el mercado menos conocido de Madrid está en una fábrica restaurada de 1932

El Mercado de San Miguel, uno de los grandes iconos de Madrid, ha cerrado sin fecha de reapertura por obras de restauración. Se trata de un lugar de peregrinaje para turistas de la capital y conocido por todos los vecinos de la ciudad, pero existen otras alternativas, menos populares, que te pueden conquistar. En el Mercado de Tirso de Molina, en Latina, puedes encontrar una oferta muy amplía, con excelentes valoraciones y para todos los bolsillos.

Así es el Mercado de Tirso de Molina en Latina

En el barrio de Puerta de Ángel en Latina, muy cerca del concurrido Paseo de Extremadura, encontramos este lugar poco conocido tanto para madrileños como para turistas, pero que no tiene nada que envidiar al resto de opciones de la capital. El Mercado de Tirso de Molina se encuentra en una fábrica restaurada que se construyó en 1932 y es obra de Luis Bellido, constructor también del Matadero, por eso su estructura puede resultarte similar.

El Mercado de Tirso de Molina se encuentra en una fábrica restaurada de 1932 / Ayuntamiento de Madrid

Lo cierto es que este céntrico mercado de Latina esconde muchas curiosidades, por lo que merece la pena visitarlo al margen de comer o cenar. Durante la Guerra Civil, pocos años después de su inauguración, fue un edificio inmerso en la intensa defensa de Madrid, porque era parte de la "zona roja" en pleno frente de batalla. De hecho, conserva dos vigas rotas partidas por la mitad con restos de metralla de un obús que estalló en 1936.

El edificio recuerda a los antiguos mercados de abastos. Destaca su original arquitectura con la fachada en ladrillo visto. En su parte comercial, hay hasta 14 puestos en los que puedes encontrar todo lo que necesitas para la compra semanal, con carnicería, pescadería, panadería, pastelería, mantequería, tienda de encurtidos e, incluso, de productos ecológicos.

Cómo puedes comer en el Mercado de Tirso de Molina

Una de las peculiaridades de este tipo de lugares en Madrid es que también tienen una zona de restauración para comer o cenar. Con una amplía oferta gastronómica y precios para todos los bolsillos, el Mercado de Tirso de Molina esconde grandes puestos que te van a sorprender. Perfecto para una cita romántica, una quedada de amigos o una celebración en familia, lo complicado va a ser decidir en dónde os instaláis.

En el Mercado de Tirso de Molina hay una gran variedad gastronómica / Guía Repsol

En total, son 18 puestos los que forman la parte de restauración del mercado de Puerta de Ángel en Latina. Hay opciones para todos los gustos: comida italiana, peruana, mexicana, asiática, dulce y, por supuesto, la española. Incluso, tenéis hasta una marisquería, en la que puedes desde llevarte el mejor marisco ya preparado a tu casa hasta tomar una cerveza de calidad con una buena tapa.

Los puestos para comer o cenar del Mercado de Tirso de Molina cuentan con excelentes valoraciones. De hecho, uno de los mexicanos que más recomendaciones tiene en redes sociales por su auténtico sabor de este país es Cuxta, de este edificio de Latina. Los totopos y tortillas de maíz negro, rojo y verde están elaboradas a mano y son incomparables a los de cualquier otro establecimiento de la capital.

Lo que destacan muchos de los visitantes de este céntrico mercado también es el gran ambiente. No solo puedes degustar buenos platos, también disfrutar de la vida de barrio que ofrece el distrito.