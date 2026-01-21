Descubre los parques del distrito de Latina a través de esta ruta: 6 kilómetros de verde e historia

Frente al frenetismo de Madrid, también se encuentran numerosos espacios de oasis donde el tiempo se para: los parques. Y más allá de los principales como El Retiro, El Capricho o Casa de Campo, el distrito de Latina cuenta con tres grandes espacios verdes que, incluso, dan para llegar a Madrid Río. El Ayuntamiento de Madrid, a través de la actividad 'Entreparques' da a descubrir este agradable camino de 6 kilómetros de naturaleza desde su origen en el Parque de Aluche.

Con la ruta de senderismo urbano 'Del Parque de Aluche a Madrid Río' —la cual se realizará los jueves 22 de enero, 5 de febrero y 7 de marzo— conecta el parque de Aluche con el parque de la Cuña Verde de Latina y las excelentes vistas que oferta su mirador de la capital. Mientras que el distrito cuenta también con el parque Cerro Almodóvar, el cual se encuentra en obras actualmente.

El camino, que comienza en el parque del barrio de Aluche, se encuentra una ría que sigue el curso del antiguo arroyo de Luche, provenientes de la sierra de Guadarrama. Esta zona verde ofrece amplias áreas de césped, senderos; además de instalaciones deportivas como campos de fútbol, baloncesto o pistas de patinaje. Entre su vegetación, hay rodales de puntos y franjas de chopos, liquidámbares y carpes, cipreses, acacias... Además de contar con un tramo de carril bici que bordea por el lateral del parque que da a la calle Valmojado.

El Parque de la Cuña Verde: el mejor sitio para descubrir la mirada de Goya

El Parque de la Cuña Verde de Latina, con 65 hectáreas de terreno, es uno de los grandes espacios verdes de la ciudad. Este además cuenta con varios atractivos turísticos, además de la historia que guarda el propio parque. Según historiadores del distrito de Latina, como Nicolás Ferrando, el pintor Francisco de Goya fue vecino de esta zona, y este oasis verde no dejó indiferente al pintor por sus vistas del Madrid de aquel entonces. "En la cima Goya veía el Palacio Real, la Basílica de San Francisco el Grande o la pradera de San Isidro", asegura el historiador a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Vistas desde el Parque de la Cuña Verde de Latina / Madrid Film Office

Estas vistas se pueden contemplar desde sus miradores (el Alto y el Bajo, situados al oeste y este de la calle Alhambra respectivamente). Además, en el parque se encuentran restos de fortines y bunkers de la Guerra Civil, ya que esta zona fue una de las zonas clave del frente de la guerra que se encontraban en la capital. Formando así rutas de memoria histórica que muestran la línea del frente que llegaba hasta la Casa de Campo, en el arroyo Luche —hoy la calle Sepúlveda— y el Paseo de Extremadura.

Cómo se puede inscribir a esta actividad

Para poder participar en estas rutas de senderismo, donde se encuentran también: 'Ruta del agua: de Legazpi a Hospital Doce de Octubre', 'Del Cerro del Tío Pío a Ruta Escultórica de Palomeras: del Mirador del Cerro a Entrevía' o 'Del Parque del Oeste a Madrid Río'; es necesario inscribirse previamente por vía del Ayuntamiento de Madrid. Bien sea a través de correo electrónico o el número de teléfono de este enlace.