Vecinos de la zona de Campamento denuncian cortes de internet sin preaviso por las obras del soterramiento de la A-5: "Es tercermundista"

Tan solo diez meses para que el túnel del soterramiento de la A-5 (distrito de Latina) se reabra al tráfico. La obra faraónica no solo está cumpliendo los plazos, sino que va incluso con adelanto, algo poco habitual en este tipo de actuaciones. El pasado viernes se alcanzó un nuevo hito en las obras con la culminación del cale entre dos frentes de excavación del túnel.

Esta operación técnica consiste en el encuentro y conexión de dos galerías excavadas de forma independiente, permitiendo la continuidad del trazado subterráneo. Gracias a esta actuación, se enlazarán 700 metros lineales del subterráneo.

Todo ello para felicidad de los vecinos de la zona, que van a comprobar por ellos mismos cómo las vistas de su hogar pasan de ser de una carretera por la que hasta ahora circulaban 80.000 vehículos diarios —con todo lo que ella conlleva— a un enorme paseo verde de 80.000 m².

Era una reclamación vecinal de hace 20 años y, tras años de lucha, lo consiguieron. Pero hay algunos puntos grises que desde el comienzo de las actuaciones, allá por octubre de 2024, los vecinos destacan. En especial los cortes de luz y agua. En concreto en los últimos días son los vecinos de Campamento los que denuncian "cortes de internet sin preaviso".

"Esto parece el tercer mundo. Líneas cortadas y conexión de móvil deficiente", explica un afectado. Otro como el ya conocido por la zona @SeguimosObrasA5 —usuario de la red social X que informa a diario a los vecinos sobre la evolución de las obras— cuenta a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que "llevo sin internet desde ayer, en la zona de Campamento".

Así están las obras desde calle Villamanín hasta avenida de Portugal a 19 de enero / @SeguimosObrasA5

Los vecinos llevan sufriendo cortes desde prácticamente el inicio de las obras

Estos cortes no son los primeros, ni mucho menos. Los sufren con relativa frecuencia desde el inicio de las actuaciones y lo que más les incordia, según nos explican, es que "no hay aviso con antelación. Y algunos teletrabajan, con todo lo que ello conlleva".

Desde el Ayuntamiento de Madrid afirman que "se intenta avisar a los vecinos siempre, pero a veces son cortes imprevistos".

Los vecinos de Cuatro Vientos siguen sin saber nada: ¿Llegará hasta la M-40?

Es otra de las grandes incógnitas. Y lo es desde hace meses, pero sigue sin resolverse. El paseo de Húsares, en Cuatro Vientos, está repleto de carteles en forma de protesta que piden que el soterramiento "llegue hasta la M-40". En octubre, hace ya cuatro meses, el Ayuntamiento de Madrid se comprometió "estudiar la posibilidad".

Pero a día de hoy los vecinos no han vuelto a recibir ningún tipo de noticia, ni positiva ni negativa. Desde la Asociación de Vecinos de Cuatro Vientos explican a este diario que "no sabemos nada de la promesa del alcalde desde hace más de seis meses. Entendemos que querían silenciarnos". Los meses pasan y ellos siguen esperando, todavía con la esperanza de beneficiarse de esta gran obra que cambiará el distrito de Latina.