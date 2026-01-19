Una mujer apuñala en el pecho a su pareja tras ser agredida en el barrio madrileño de Aluche

El pasado viernes 16 de enero, un hombre resultó herido tras recibir una puñalada en el pecho a manos de su pareja en el barrio de Aluche del distrito de Latina. Los agentes de la Policía Nacional que se trasladaron hasta el lugar de los hechos tras recibir el aviso, se encontraron en la calle de Los Yébenes al hombre de 42 años junto a una mujer de 43 años que "se encontraba con una fractura en la nariz", según han informado fuentes de la Policía Nacional a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Los hechos ocurrieron en torno a las 20:45 horas, cuando varios residentes del edificio alertaron a la Policía por una fuerte discusión entre una pareja colmbiana en el interior del domicilio. Hasta el lugar se desplazaron agentes policiales y efectivos sanitarios, que encontraron en la vivienda al hombre con una herida de arma blanca en el pecho, a la altura del corazón y a la mujer con la nariz rota.

Ambos implicados han sido detenidos por los agentes de la Policía Nacional

El herido fue atendido de urgencia por los sanitarios y trasladado al Hospital Clínico San Carlos. Mientras que la mujer, que también presentaba lesiones visibles, fue trasladada al Hospital de la Defensa Gómez Ulla. Los agentes procedieron a la detención de los dos implicados, quienes se encuentran hospitalizados por sus lesiones: la mujer por un delito de tentativa de homicidio y el hombre acusado de malos tratos, según informan fuentes policiales.

Durante la intervención, los agentes localizaron el arma blanca presuntamente utilizada por la mujer, la cual fue intervenida como prueba. Una vez controlada la situación, se iniciaron las diligencias para reconstruir lo ocurrido minutos antes de la llegada de los agentes.

Las primeras diligencias apuntan a que el suceso se produjo en el ámbito de la pareja. No obstante, por el momento no ha trascendido si existían denuncias previas entre ambos o antecedentes por violencia.