El barrio vertical de Ermita del Santo da un gran paso: demolición completada y obras a punto de comenzar

Llega un nuevo avance con el que la Ermita del Santo en Latina está mucho más cerca. Desde sus inicios, el proyecto ha tenido muchas idas y venidas, pero finalmente está en desarrollo y ahora entra en una fase crucial, confirmando que nada frena la llegada del primer barrio vertical del distrito.

El desarrollo urbanístico Ermita del Santo ha iniciado la fase final de las obras de demolición del antiguo Centro Comercial La Ermita. Este hecho marca un antes y un después en el proceso de recuperación de la zona. Ahora, podrán comenzar los trabajos para ejecutar este nuevo ámbito urbano en el distrito de Latina.

Nuevo entorno residencial en Latina

Es en este año 2026 cuando estaba previsto que comenzaran las obras de ejecución de la Ermita del Santo. Ahora que el proyecto está en la fase final de demolición del antiguo Centro Comercial La Ermita, supone el paso previo a las actuaciones que transformarán este espacio en un nuevo entorno residencial, dotacional y comercial plenamente integrado en la ciudad.

El centro comercial de la Ermita del Santo, en desuso desde hace años. / EUROPA PRESS | Jesús Hellín

La finalización de las demoliciones tendrán una duración de seis meses y cumple con los plazos previstos en el proyecto. Esto quiere decir que entre junio y julio de este año se dará paso a las obras de urbanización, aunque son trabajos condicionados a la correspondiente tramitación administrativa. Hay que recordar que este nuevo ámbito urbanístico está concebido bajo criterios de sostenibilidad, movilidad peatonal, eficiencia energética e integración con el entorno.

Francisco Sacchini, presidente de la Junta de Compensación de Ermita del Santo, ha señalado que “La demolición completa del antiguo centro comercial marca la antesala al inicio de las obras del ámbito, al tratarse de un paso imprescindible para avanzar hacia la fase de urbanización y materializar un proyecto de regeneración urbana integral”. Este avance llega tras la constitución, el pasado mes de diciembre, de la Junta de Compensación de Ermita del Santo, que se formalizó con el 100 % de la propiedad del ámbito representada.

La Ermita del Santo: primer barrio vertical en el distrito de Latina

El proyecto de Ermita del Santo, promovido por iniciativa privada, permitirá que la ciudad gane casi el 70 % de una superficie de 44.349 m2 que, actualmente, es de dominio privado para sus vecinos. Situada en el barrio de Los Cármenes, la zona se revitalizará atendiendo a una de las principales necesidades de la ciudad y el distrito de Latina: la vivienda.

Nuevo proyecto de la Ermita del Santo / Ayuntamiento de Madrid

Este nuevo barrio vertical de Latina, tendrá vegetación autóctona, zonas arboladas, caminos peatonales y carriles bici. Las zonas verdes serán uno de los puntos más importantes de esta obra, diseñada para ser accesible, sostenible y un espacio para la movilidad.

Serán espacios abiertos, con bancos, parques infantiles y otras zonas de descanso para la reunión de los vecinos. Además, en las azoteas de los edificios también habrá gran vegetación. Las partes que se van a rehabilitar son: