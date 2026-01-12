Detenido un varón en el distrito de Latina con más de medio kilo de cocaína oculto en el coche

Agentes de la Policía Municipal de Madrid pertenecientes a la Comisaría de Latina han detenido a un varón tras descubrir que transportaba más de medio kilo de cocaína oculto en su vehículo, además de portar 15 perfumes de gran valor cuya procedencia no pudo acreditar.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 6 de enero alrededor de las 18:15 horas en la Avenida de la Peseta, 80 ubicado en Carabanchel; según relatan fuentes policiales a El Periódico de España. El hombre circulaba en un vehículo cuando una patrulla de la Comisaría de Latina que se encontraba de ronda por la zona interceptó al vehículo. Estos procedieron a dar el alto al turismo ante la actitud sospechosa de su conductor, que se comportaba de "manera dudosa".

En el coche viajaban un hombre y una mujer que portaban en su interior varias maletas tanto en la parte trasera como en el maletero. Los agentes procedieron primero a pedir los permisos y documentación del vehículo. La mujer, sin permiso de conducir, era la titular del coche; mientras que el hombre sí contaba con permiso. La pareja aseguraba que venía de Gijón y se quería instalar en la capital.

Los efectivos continuaron con el registro del vehículo. Fue entonces cuando uno de ellos se percató de que la consola central había sido manipulada para crear un doble fondo. Ante esta sospecha los agentes desmontaron la consola de la radio y en el interior de esta encontraron tres paquetes que contenían en total más de medio kilo de cocaína. En este doble fondo también se encontró un bote de café con perforaciones, el cual —según explican las fuentes municipales— "sirve para que los perros rastreadores no detecten el olor de la sustancia".

Además, en una de las maletas del maletero los agentes se encontraron con 15 perfumes de gran valor. Al preguntar a los sospechosos por la procedencia de estos, ninguno de los dos dio respuesta; por lo que este material también ha sido incautado por la Policía Municipal. Fue entonces cuando se procedió a la detención del hombre, quien declaró ser poseedor de estas pertenencias, y que en estos momentos se encuentra a disposición judicial.