El distrito a 10 minutos del centro de Madrid en el que el precio del alquiler baja sin descanso desde septiembre de 2025

A pesar de que los precios del alquiler en Madrid siguen siendo un problema importante para muchos, por sus cifras altas y desorbitadas, hay algunas zonas que no siguen la tendencia y están experimentando alivios. Aunque sean pocos, hay barrios en los que el m2 está bajando su valor. Incluso, distritos enteros en los que en el último mes han tenido un descenso, como es el caso de Latina.

Latina se ha convertido junto a Carabanchel, Moncloa o Chamartín en uno de los pocos distritos de Madrid en los que ha bajado el precio del alquiler. Según el informe mensual de Idealista, el Distrito 10 ha empezado el año bajando su precio del alquiler. Observando lo que ha ocurrido por barrios, la tendencia es positiva.

Cómo es la situación del precio del alquiler en el distrito de Latina

Latina es uno de los pocos distritos de Madrid en los que baja el precio del alquiler con 0,7% menos entre octubre y noviembre. Esto significa que el precio del m2 está ahora mismo en 18 euros. Aunque parezca que es una reducción muy pequeña, lo cierto es que no ha dejado de bajar desde septiembre del 25, en el que alcanzó su máximo histórico con 18,4 euros el metro cuadrado.

Con el resto de distritos de Madrid, no está ni entre los más caros ni entre los más baratos. Está a mitad de tabla, por encima de algunos distritos como Carabanchel(17,8 €/m2), Barajas (16,2 €/m2) o Moratalaz (16,5 €/m2), pero por debajo de otros como Ciudad Lineal (19,1 €/m2), Moncloa (21,3 €/m2) o Puente de Vallecas (19,1 €/m2).

¿Sabes cuál es el barrio con menos diferencias de sueldo de Madrid? / Ayuntamiento de Madrid

Sin embargo, a pesar de esta importante bajada en el precio del alquiler, sigue siendo un problema para los vecinos de Latina. En comparación con el año 2025 por estas fechas, ha subido un 5,6% el m2.

En cuanto al precio de la vivienda para comprar, la situación no mejora. En Latina el m2 ya alcanza los 3.793 euros, con una gran subida del 23,6% entre enero de 2025 y enero de 2026. El barrio más caro en la venta es el de Puerta del Ángel, con 4.336 euros el m2.

La situación del precio del alquiler por barrios en Latina

Lo cierto es que la media del precio del alquiler en el distrito baja, porque así se están comportando en varios de los barrios de Latina. Aunque hay zonas, como Aluche, donde sigue subiendo sin descanso, (alcanzando ya los 16,8 euros el m2), en los últimos meses la situación está más relajada.

En uno de los barrios más demandados, como es Lucero, entre diciembre del 2025 y enero del 2026 el precio del alquiler ha bajado un 3,9%. Se sitúa ahora mismo en 17,8 euros el m2, un 13,2% que el año anterior por estas fechas.

La máxima bajada en Latina la encontramos en el barrio de Lucero, pero en Puerta de Ángel, uno de los más buscados, también ha tenido un gran reducción. Este mes ha registrado un descenso del 1,6% y el precio del m2 se sitúa en 19,7 euros.