Detenidos tres miembros de los Trinitarios, dos de ellos menores, por intento de homicidio en el distrito de Latina

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a tres miembros de la banda de los Trinitarios, dos de ellos de 15 y 17 años. El motivo fue su presunta implicación en el intento de homicidio de un joven de 19 años, en el distrito madrileño de Latina. Los dos arrestados menores han ingresado en un centro de menores de la ciudad.

Fue el 15 del pasado mes de noviembre cuando se produjo la agresión, a las 23.55 horas. La víctima no tenía relación con ningún miembro del grupo juvenil y se encontraba con un grupo de amigos en un parque situado entre las calles Sepúlveda y Gotarrendura. Fue elegido al azar tras cruzarse casualmente con el grupo agresor.

Cómo fue la detención de los Trinitarios en el distrito de Latina

Según cuenta las fuentes policiales, la investigación para detener a los tres Trinitarios que atacaron a un joven con un machete en Latina fue emprendida por la Brigada Provincial de Información. Fue un mes después de la agresión, el 16 de diciembre, cuando detuvieron a tres varones, de 18, 17 y 15 años, por delitos de tentativa de homicidio, robo con violencia y pertenencia a organización criminal, todos ellos vinculados a esta banda.

Fue a mediados de noviembre cuando los agresores se acercaron a un grupo de jóvenes y separaron a la víctima del resto. Fue para interrogarle sobre su supuesta pertenencia a los DDP. Le exigieron que realizara gestos ofensivos hacia este grupo rival y le obligaron a entregar su teléfono móvil para revisar sus redes sociales.

La víctima negó cualquier vinculación con bandas y además el contenido del teléfono confirmó que era así, pero los atacantes iniciaron igual la agresión. Estaban armados con machetes y cuchillos que llevaban escondidos entre la ropa y arremetieron contra la víctima hasta en cinco ocasiones. Le causaron heridas muy graves en las zonas del abdomen, el costado y la espalda, llegando a temer por su vida y huyeron tras el ataque.

Cae la cúpula de los Trinitarios en Madrid: ocho detenidos, entre ellos el cabecilla de la banda y dos menores / POLICÍA NACIONAL

Los sanitarios del SAMUR se desplazaron hasta el parque de Latina donde sucedieron los hechos y encontraron a la víctima tendida en el suelo con varias heridas por arma blanca. Tras ser estabilizado, fue trasladado en estado muy grave al Hospital Clínico San Carlos en una ambulancia escoltada por la Policía Municipal.

En qué consiste este tipo de agresión de los Trinitarios

Los atacantes de la banda de los Trinitarios habían acudido a esa zona de Latina con la intención de realizar una "caída", incursión violenta premeditada en territorio controlado por bandas rivales, en este caso los DDP. Con este tipo de acciones, modus operandi habitual de los Trinitarios, lo que buscan es demostrar dominio territorial, para así poder ganar prestigio interno dentro del grupo y generar temor en el entorno.

Para que realicen la famosa "caída" no es necesario que exista un conflicto previo con la víctima. Las víctimas son seleccionadas al azar y atacadas únicamente por encontrarse en el lugar que han elegido, en este caso en Latina.