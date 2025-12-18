¿Pensando en mudarte el próximo año? Este es el distrito a 15 minutos del centro de Madrid en el que baja el precio del alquiler

El distrito de Latina, situado a unos 30 minutos del centro de Madrid, se ha convertido en un foco interesante dentro del mercado inmobiliario de la capital española, especialmente en lo que respecta al precio del alquiler.

En una ciudad donde los precios han registrado alzas continuas durante años, Latina destaca por mostrar señales de contención e incluso ligeras disminuciones en los importes del alquiler, lo cual la posiciona como una zona con potencial para quienes buscan una vivienda urbana más asequible.

Los precios del alquiler bajan en Latina en el último mes

Según los datos oficiales publicados por el portal web Idealista, en noviembre el precio del alquiler medio en Latina fue de 18,1 €/m², registrando una reducción del 0,7% con respecto a octubre. Lo cierto es que llevaba bajando desde septiembre, cuando se alcanzó su máximp histórico con un coste de 18,4 €/m².

Archivo - Un cartel anunciando un piso en alquiler / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Esta variación marca una disminución mensual que, si bien ligera, rompe con la tendencia al alza que ha dominado durante buena parte de los últimos años en muchos otros distritos de Madrid, e incluso en la zona de Latina.

Un distrito con datos variables según sus barrios

El descenso en los precios del alquiler se ve reflejado en algunos de los barrios que componen este distrito, como puede ser Lucero, o el último trimestre en Las Águilas. Sin embargo, hay otras zonas específicas en las que el precio ha subido ligeramente, haciendo que el aumento total no sea tan elevado.

Las Águilas, el más barato de Latina

Un buen ejemplo de la variabilidad que tiene el precio del alquiler en el distrito de Latina la simboliza el barrio de Las Águilas. El precio del alquiler en este barrio, cercano a Alcorcón, ha sido de 15,2 €/m² en el mes de noviembre, lo que ha supuesto una subida del 1,1% en su precio en comparación del mes anterior.

Junta Municipal del distrito Latina / Wikiwand

Sin embargo, si nos fijamos en la variación trimestral, podemos observar que el precio del alquiler en este barrio ha descendido un 2,5%, lo que ha ayudado a que Las Águilas sea la zona más barata donde alquilar un piso de todo el distrito.

Lucero, el barrio con la mayor bajada

Lucero es otro caso, como el de Las Águilas, de un barrio del distrito donde los precios del alquiler han ido descendiendo en los últimos meses. El precio del alquiler actual es de 18,5 €/m², lo que supone un descenso del 0,6% en comparación a los datos de octubre.

En el último trimestre, también ha sufrido un descenso significativo del precio del alquiler, donde se podrían encontrar pisos hasta un 1,3% más baratos con respecto a la anterior evaluación trimestral.

Puerta del Ángel, el barrio de Latina en auge

Si bien es cierto que el precio general del alquiler se ha visto reducido en el distrito de Latina este último mes, no todos sus barrios reflejan esos datos. Este es el caso de Campamento, Aluche, donde el precio está en máximos históricos, o Puerta del Ángel, barrio en donde sucede lo mismo.

Metro Puerta del Ángel / Centro Municipales de Mayores Latina

De hecho, el caso de Puerta del Ángel es de los más significativos, con una tendencia al alza que se ha mantenido así durante el último año. En el último mes, según datos de Idealista, el precio del alquiler ha subido un 1,3%, situándose en máximos históricos (20 €/m²). En el último trimestre, el aumento ha sido de un 3,9%.

Un distrito interesante por precio y cercanía con el centro de la ciudad

En definitiva, aunque la variación de noviembre frente a octubre en Latina es una reducción moderada (0,7%), este dato refleja una dinámica de mercado donde los precios pueden dar algo de tregua y ofrecer pisos en alquiler interesantes en un distrito que se encuentra apenas a 30 minutos del centro en transporte público.

Esto convierte a Latina en un distrito interesante para observar cómo se comportan los alquileres en zonas urbanas con fuerte conectividad pero que, al mismo tiempo, pueden ofrecer alternativas más competitivas dentro de Madrid.