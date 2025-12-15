Las actuaciones del soterramiento de la A-5 no solo avanzan a buen ritmo, sino que van con adelanto, algo poco frecuente en las obras. El 11 de octubre de 2024 comenzaron las obras del soterramiento de la A-5 que dará lugar, en 2027, a un enorme paseo verde de 80.000 m². Era una reclamación que los vecinos llevaban luchando desde hace 15 y 20 años y les cambiará la vida por completo. El futuro paso subterráneo que se reabrirá al tráfico "en noviembre de 2026 y estará terminado en noviembre de 2027", dará servicio a los 80.000 vehículos que pasan diariamente por esta autovía. Desde finales de noviembre, cuando finalizó la fase 1, ya se trabaja en la fase 2 y desde mañana habrá un nuevo cambio.

Y según cálculos del ayuntamiento, este túnel hará que los coches en superficie se reduzcan en un 90 %, con todos los beneficios que ello conlleva.

Siguen los avances del soterramiento de la A-5: nueva modificación en la intersección de Los Yébenes

Desde mañana 16 de diciembre habrá una nueva modificación en la intersección de Los Yébenes. Con el objetivo de poder abordar las labores de demolición de la estructura actual que permite la circulación por la calle San Manuel, bajo la A-5, se va a modificar la configuración de la intersección que entró en funcionamiento el 21 de noviembre para iniciar la demolición de esa estructura, que permitirá poder avanzar en la excavación bajo losa.

Esta nueva configuración del enlace elimina la circulación de vehículos por el paso inferior de la intersección, reponiendo este movimiento con un nuevo vial bidireccional adyacente al paso inferior por su lado oeste. Esta disposición se prolongará hasta el final de las obras.

En esta nueva fase, se va a aprovechar la nueva semaforización para incorporar un nuevo paso peatonal que permita conectar la calle de los Yébenes con la glorieta de la Casa de Campo. Con ello, se aumenta la permeabilidad peatonal que antes estaba limitada a la pasarela del anillo verde ciclista y al paso peatonal de la calle Villagarcía, incorporando este nuevo paso intermedio que mejorará el acceso a la red de autobuses y metro.

Modificación desde el 16 de diciembre en la intersección de Los Yébenes / Ayuntamiento de Madrid

Además, desde La CRónica de Latina hemos recopilado fotografías que nos hacen ver como, en efecto, avanzan y siguen los tiempos que se marcaron hace algo más de un año. Se pueden ver pinchando en la fotogalería situada abajo. Una evolución de las obras con imágenes gracias también a @SeguimosObrasA5, cuenta con la que, bajo el anonimato, un vecino "de toda la vida" de Latina sigue a diario el avance del soterramiento para informar a los vecinos y protestar sobre lo que se podría hacer mejor.

15 de enero: fase de demoliciones y primeros ajustes de tráfico. Se redujo ya a la mitad la capacidad de la carretera A-5 y se realizaron preparativos para el desvío total a la calzada norte en febrero, previo al inicio del soterramiento en la calzada sur. /

¿Se extenderá hasta el final de Cuatro Vientos? El Ayuntamiento de Madrid todavía no da respuesta

Aunque dentro de que es una noticia que cambiará la vida para bien a los vecinos, hay algunos que siguen reclamando diferentes aspectos. En especial los del final de Cuatro Vientos que, como ya nos explicaron, "nosotros también pertenecemos al barrio".

En el paseo de Húsares (Cuatro Vientos) los bloques de viviendas están repletos de carteles en forma de protesta: "Soterramiento hasta la M-40" o "Cuatro Vientos es A-5" son algunos de los mensajes que se pueden leer. Los vecinos explican a la CRónica que "para nosotros sería muy importante, es un cúmulo de intoxicación por todos los coches que pasan aquí. Llevamos así meses y no vamos a parar hasta que lo aprueben".

Pero la confusión entre ellos mismos es total, ya que unos afirman que ya se ha aprobado y otros que no. Para disgusto de ellos, fuentes del ayuntamiento nos explican que "no está aprobado, hay compromiso de estudio y, casi con total seguridad, tendrán novedades en los próximos cinco meses".

Las luces y sombras que observan los vecinos a estas alturas de las obras

Los aspectos positivos que nos cuentan los vecinos son:

" Era una gran reclamación vecinal de hace 20 años y por fin se va a ejecutar.

de hace 20 años y por fin se va a ejecutar. Va muy rápido y se están cumpliendo los plazos . Vemos mucha maquinaria y obreros cada día.

. Vemos mucha maquinaria y obreros cada día. Pedíamos un paso de peatones semaforizado por la zona de Batán y ya lo han puesto".

Y estas las sombras, lo que piensan que se podría hacer mejor:

"Pedimos un refuerzo especial de autobuses , ya que es insuficiente para el tema del colegio.

, ya que es insuficiente para el tema del colegio. Prometieron poner pantallas acústicas para reducir los ruidos y no las han colocado.

para reducir los ruidos y no las han colocado. Algunos antiguos subterráneos ya tapados están muy descuidados, con mucha basura .

. También rogamos que se tapen con lonas todos los camiones que transportan tierra , aunque sea en recorridos internos". Y esto es gran importancia para ellos, ya que es precisamente en estos recorridos internos en los que pasan por las viviendas y, como nos cuentan, "ya están apareciendo casos en varias familias que están padeciendo problemas respiratorios por el polvo ".

, aunque sea en recorridos internos". Y esto es gran importancia para ellos, ya que es precisamente en estos recorridos internos en los que pasan por las viviendas y, como nos cuentan, "ya están apareciendo casos en varias familias que están ". No nos avisan de los cortes de luz ni agua .

. Deberían reducir el tamaño del centro de la rotonda de Casa de Campo para aumentar la fluidez del tráfico, ya que colapsa con tanto camión de obra".

Mientras tanto, las obras del soterramiento de la A-5 siguen su curso, para alegría de los vecinos, a pesar de algunos puntos grises, que esperan que desde el ayuntamiento solucionen.