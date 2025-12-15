NAVIDAD
Cabalgata de Reyes Magos 2026 en el distrito de Latina: calles por las que pasará, horarios y afecciones en el tráfico
Un año más, el distrito madrileño de Latina volverá a disfrutar de una cita que ilusiona a todos los vecinos
El distrito madrileño de Latina volverá a llenarse de ilusión y magia con la tradicional Cabalgata de Reyes Magos, que se celebrará el domingo 5 de enero de 2026. Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán las calles para hacer disfrutar a pequeños y mayores en una de las citas más esperadas de la Navidad en Madrid.
La cabalgata de Latina contará con un recorrido de casi ocho kilómetros, en el que participarán alrededor de 2.000 personas entre figurantes, asociaciones y entidades locales, y en el que se repartirán kilos de caramelos.
El desfile arrancará a las 17:00 horas desde el número 1 del Paseo de Extremadura y atravesará puntos emblemáticos del distrito como Puerta del Ángel, Alto de Extremadura, Aluche o Las Águilas, para finalizar en torno a las 20:00 horas en la plaza del Distrito de Latina, junto a la sede de la Junta Municipal. Los horarios aproximados serán los siguientes:
- 17:00. Salida desde Paseo de Extremadura, 1.
- 17:05. Plaza de Puerta del Ángel.
- 17:20. Alto de Extremadura.
- 17:30. Calle Higueras.
- 17:40. Calle Alhambra.
- 18:00. Calle Duquesa de Parcent.
- 18:25. Calle Camarena.
- 19:05. Calle Ocaña, Intercambiador de Transportes de Aluche.
- 19:10. Avenida de las Águilas.
- 19:25. Calle José de Cadalso cruce con Avenida de Las Águilas.
- 19:35. Calle Rafael Finat.
- 19:50. Calle Rafael Finat cruce con Calle Guareña.
- 19:55. Plaza Junta Municipal de Distrito Latina
En la Junta Municipal tendrá lugar el fin de fiesta, con un espectáculo musical infantil a cargo de Los Zumikids, que pondrá el broche final a una de las tardes más mágicas del año. El escenario estará adaptado para personas con diversidad funcional, y los Reyes Magos atenderán al público infantil, que podrá entregar sus cartas y hacerse la tradicional foto con Sus Majestades.
Afecciones al tráfico y movilidad por la cabalgata de Reyes Magos en Latina
La celebración reunirá a decenas de miles de personas, por lo que desde las 16:30 horas se producirán cortes de tráfico, desvíos y modificaciones en líneas de autobús, así como restricciones de estacionamiento y accesos a aparcamientos de residentes. El ayuntamiento recomienda utilizar transporte público y planificar los desplazamientos con antelación.
