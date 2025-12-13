Así se originó el Mercado de Juguetes de Madrid: comenzó en 2007 siendo una cosa de amigos y ahora reúnen a más de 5.000 personas

Un grupo de amigos se juntó en septiembre de 2007 pensando "¿por qué tenemos que desplazarnos a Barcelona para ir a un mercado de juguetes y coleccionismo?", y dijeron "¡vamos a montar un mercado en Madrid!".

Así se creó el Mercado de Juguetes de Madrid que hoy celebra cuatro ferias mensuales, en diferentes emplazamientos, y que reúne de media a unas 5.000 personas en cada una de ellas. Con esta feria del juguete tienen principalmente dos objetivos: por un lado, desarrollar un espacio dedicado al juguete antiguo, custom (que ha sido modificado o personalizado por uno mismo) y de colección, y por otro, dar respuesta a los miles de coleccionistas que hasta la fecha no encontraban en Madrid un lugar que ofreciera con una periodicidad ahora semanal una selección amplia de juguetes antiguos y de colección.

Todo comenzó en el Centro Comercial Puerta de Toledo (Madrid), pero ahora han cambiado de ubicación y tienen hasta cuatro fechas por mes.

En el distrito de Latina se celebraba el primer sábado de cada mes, pero ojo porque ahora pasa al tercero. La primera de 2026 en Latina será el 17 de enero, y en este mes de diciembre no hay. Así, las fechas quedan de la siguiente manera:

Segundo sábado de cada mes en el Centro Comercial Plaza de la Estación, en Fuenlabrada .

de cada mes en el Centro Comercial Plaza de la Estación, en . Tercer sábado de cada mes en el Centro Comercial Plaza de Aluche ( Latina ).

de cada mes en el ( ). Último sábado de cada mes en el Centro Comercial Valdebernardo (Vicálvaro).

El primer sábado de cada mes todavía está por confirmar dónde será.

El mercado de juguetes de "más éxito de toda España", según su director / CEDIDA

Hasta 30.000 juguetes se exponen en cada feria, donde todos compran y venden

Se trata de una feria de compraventa en la que cualquiera puede ir a vender y comprar sus juguetes que, normalmente, son antiguos o de colección. El coleccionismo de este sector comenzó con los Playmobil, y Antonio Montana, director del mercado, nos explica que "ahora están de moda los coches de escala, cómics, los Funko Pop, y están volviendo los Pokémon". Pero, para él, "el rey del juguete por excelencia" es el Playmobil. Y a estas ferias va gente de toda España, con asistencias que pueden llegar a superar las 5.000 personas. Todo un encuentro para los amantes del juguete, y el perfil es de todo tipo: desde coleccionistas mayores hasta niños pequeños.

Afirma que los que van no lo hacen con el ánimo de sacar beneficio, sino de seguir coleccionando, porque "la mayoría de juguetes se venden a 1 euro y, en casos mayores, como mucho se le puede sacar un beneficio de 3 a 6 euros".

Anima a todos a visitar los mercados, porque "el coleccionismo es como una terapia, te ayuda. Tener un hobby siempre es importante", concluye.