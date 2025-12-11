Estos son los cuatro barrios de Latina donde llegará la zona SER

Madrid se prepara para transformar la zona de aparcamiento de varios de sus barrios, y entre ellos, uno que verá notables cambios será Latina. La Junta de Gobierno ha dado este jueves el visto bueno a la expansión del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), con un plan previsto de diez años, que se extenderá a 22 barrios de la capital en el marco de la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible. Entre estos, se encuentran cuatro barrios del distrito de Latina: Lucero, Aluche, Los Cármenes y Puerta del Ángel. En este último barrio la zona SER se ampliará, después de que se implementara en 2022.

La ampliación del SER se plantea como una medida gradual que responde al creciente problema de ocupación de espacios de aparcamiento en barrios con alta demanda. La intención del Ayuntamiento es garantizar una ordenación racional del espacio público, facilitando el estacionamiento a los residentes y fomentando una rotación adecuada de vehículos en zonas donde la presión de aparcamiento era alta.

Este plan se dividirá en dos fases y supondrá la creación de 77.000 nuevas plazas reguladas. La ampliación se dará de manera gradual y contará con el apoyo de la Junta de Distrito respectiva. La primera fase, a realizar antes del 31 de diciembre de 2029, alcanzará los barrios de Peñagrande (Fuencarral-El Pardo), Valdezarza (Moncloa-Aravaca), Opañel y San Isidro (Carabanchel) y Costillares (Ciudad Lineal). Y se activarán 11.372 plazas.

¿Cuándo llegarán los parquímetros de Ser a los barrios de Latina?

Mientras que no será hasta la segunda fase, previa al 31 de diciembre de 2035, que esta ampliación de la zona SER llegue al distrito de Latina. Los cuatro barrios de Latina se sumarán a otros 19 barrios repartidos entre los distritos de Fuencarral-El Pardo, Carabanchel, Usera, Ciudad Lineal, Moratalaz y Puente de Vallecas. En total, esta fase del proyecto incorporará 66.120 nuevas plazas SER.

El resultado final, contando ambas fases, será un total de 77.000 nuevas plazas reguladas, de las cuales la mayoría serán para residentes. Supone un incremento del 42,7% respecto a las plazas actuales alcanzando en total a 258.985, con el objetivo de "garantizar una ordenación racional del espacio público" en los barrios donde la demanda de aparcamiento supera la oferta disponible.

Otra de las novedades de la modificación de la ordenanza es la posibilidad de ampliar los horarios de los parquímetros en zonas de alta intensidad, donde la demanda supera la oferta de estacionamiento. A partir de ahora, la Junta de Gobierno podrá decidir que el SER opere más allá del horario tradicional de 9:00 a 21:00 horas, incluyendo noches, sábados y festivos, siempre que la situación lo requiera.

La extensión del SER a Latina y otros distritos será progresiva y su puesta en marcha dependerá de la aprobación definitiva de los trámites urbanísticos y del acuerdo de las respectivas juntas de distrito, tras las consultas que se realicen a asociaciones de vecinos y colectivos locales.