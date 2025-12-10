Así será la renovación del parque Cerro Almodóvar en el distrito de Latina: con cinco nuevas zonas para los vecinos

Las obras en el parque Cerro Almodóvar del barrio de Aluche, ubicado en el distrito de Latina, están en marcha. Tras una demanda histórica de los vecinos, esta zona verde del barrio —con una superficie de más de 173.000 metros cuadrados— será reacondicionada con una mejora de accesibilidad, nuevas zonas deportivas y la restauración del diseño paisajístico. En total, el proyecto, cuenta con una inversión de 995.000 euros y sus obras tendrán un plazo de actuación de siete meses.

Este además, llevado a cabo a través del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, se enmarca dentro de la estrategia municipal de mejora de zonas verdes de Madrid que, desde 2019, ha completado 112 de los 124 proyectos programados con una inversión total de 108 millones de euros.

Un parque más accesible y conectado

La actuación mejorará toda la red de caminos del parque, reacondicionando así su conservación y mejorar su accesibilidad; con pavimentos continuos y antideslizantes y pavimento táctil en los puntos donde la normativa lo requiere.

El pavimento, elaborado con jabre granítico de color natural, logrará un acabado armónico con el entorno y respetuoso con el paisaje original.

Mapa del parque Cerro Almodóvar y sus puntos de interés / Ayuntamiento de Madrid

Además, también se llevará a cabo la renovación y ampliación de la red de drenaje, priorizando la infiltración natural del agua de lluvia y reduciendo la escorrentía superficial. Así, el 90,14 % del parque será permeable, lo que contribuirá a restaurar el ciclo natural del agua y a evitar la erosión.

Dentro de estas reformas, también se trabajará en la recuperación de la zona estancial de la Fuente del Carnero, uno de los puntos emblemáticos del parque y actualmente degradado. Se rehabilitará el muro y se adecuarán los caminos de acceso, las zonas ajardinadas y un espacio con asientos de madera.

Rediseño paisajístico: 15 árboles y más de 2.300 arbustos

En última instancia, el proyecto también contará con un nuevo diseño paisajístico. Para este, se llevará a cabo la plantación de 15 árboles y más de 2.300 arbustos, junto con la creación de una pradera florida naturalizada al lado de la nueva área de ejercicio para mayores. Las especies de plantas seleccionadas, entre ellas la morera de papel y el árbol de los farolillos, con el fin de aportar variedad y riqueza cromática.

Para mejorar el confort climático y reducir el consumo de agua, las zonas arbustivas se cubrirán con mulching natural, una técnica que ayuda a conservar la humedad y limita la necesidad de mantenimiento intensivo.

Las nuevas instalaciones

Así, el parque contará con nuevo mobiliario urbano que incluirá bancos, mesas de picnic, aparcabicicletas y áreas de descanso adaptadas. Entre las nuevas instalaciones, destacan:

Zona de calistenia con estructuras metálicas de entrenamiento, barras parales, banco de abdominales, escaleras y sillas para ejercicios de brazos

con estructuras metálicas de entrenamiento, barras parales, banco de abdominales, escaleras y sillas para ejercicios de brazos Área biosaludable : el proyecto incluye la creación de un circuito completo equipado con aparatos para hacer ejercicio físico

: el proyecto incluye la creación de un circuito completo equipado con aparatos para hacer ejercicio físico Área canina reubicada en un espacio más alejado de las viviendas

reubicada en un espacio más alejado de las viviendas Skate park dividido en dos zonas: bowl, área con formas curvas y hundidas (parecida a una piscina vacía) y la skate plaza

dividido en dos zonas: bowl, área con formas curvas y hundidas (parecida a una piscina vacía) y la skate plaza Pista de patinaje

Y por último, también se llevará a cabo la renovación del alumbrado, clave para garantizar la seguridad del entorno. Se instalará luminarias LED de bajo consumo, conectadas a la red existente, que proporcionarán mayor uniformidad lumínica y reducirán el consumo energético.

Así, la remodelación total supondrá el mayor impulso del parque, que abrió sus puertas al público en 1986, para convertirse en uno de los puntos referentes de ocio, deporte y biodiversidad del distrito de Latina.