La "tostada mágica" y otros secretos de Puri, la madrileña que con 93 años sigue estudiando cada día

A sus 93 años —94 el próximo 5 de enero— Puri Plaza Pieri es una de esas mujeres cuya vitalidad sorprende incluso antes de hablar con ella. Conserva una gran memoria y una curiosidad insaciable. Como hermana mayor de una familia numerosa, se convirtió desde niña en la segunda madre de sus siete hermanos, lo que supuso que apenas fuera a la escuela: "El colegio no lo vi casi, aprendí a leer y a escribir un poco", explica a El Periódico de España. Pero forjaron su carácter: trabajadora, generosa y siempre dispuesta a aprender.

Puri, originaria de Baeza (Jaén) se mudó a Madrid con sus padres en los años 50. Tras unos años viviendo en Las Ventas se mudó al barrio de Los Cármenes, Latina, donde reside actualmente y ya se considera como una más del vecindario. Una de sus pasiones, además de la cocina, es el ganchillo. De hecho, Puri trabajó durante muchos años en una sastrería en la calle Toledo, cerca de la parada de metro La Latina. La familia es su orgullo: tiene tres hijos, siete nietos y nueve bisnietos con los que les encanta compartir momentos, el mejor, lo tiene claro: la Navidad.

Desde que enviudó, hace tres décadas de su marido Manuel, acude cada tarde al CEPA de Vista Alegre en Carabanchel. Allí no solo ha encontrado libros, sino compañía y una nueva etapa de libertad. Pese a ser la alumna veterana, Puri no se pierde una actividad del centro, incluso los viajes. Y de lunes a jueves, pasa las tardes en el centro, donde recibe clases de lengua, matemáticas o inglés.

Con 90 años se fue a Roma y a Disneyland Paris

A sus 93 años, Puri ha conocido más países con el CEPA que en toda su vida anterior. Con sus compañeros ha viajado a muchos lugares de Europa: "He estado en Portugal, Londres, París, Viena... En Roma fui a todos los sitios siguiendo el ritmo de todos mis compañeros", recuerda.

Puri Plaza Pieri en Disneyland Paris / Cedida

Y de todos ellos, recuerda con especial cariño París, donde además de visitar la capital francesa fue a Disneyland París, donde llegó a subir en varias atracciones. Mientras que otro de sus últimos viajes, también en 2022, fue Roma, donde asegura que caminó hasta el Vaticano "sin cansarse".

Una saeta suya emocionó al CEPA de Vista Alegre

Otro de los rasgos que le definen es su soltura y alegría. Y es que, tal y como confiesa su hijo Agustín a este periódico "es capaz de hablar con cualquiera". Algo que ha hecho que también sea una de las alumnas más queridas por el centro "me llevo bien con todos mis compañeros, hablamos de nuestras cosas y siempre nos recibimos con abrazos", comenta Puri.

Entre las actividades más esperadas del centro, se encuentran unas jornadas anuales donde se reúnen todos los alumnos. Hace un par de años, estas jornadas se dedicaron a Antonio Machado. Y entre los recitales o poemas que había, Puri decidió interpretar una saeta. Ensayó con su hijo durante dos semanas y sorprendió a todo el centro. Aquel momento sigue siendo uno de los más recordados por los alumnos y los profesores.

La "tostada mágica" y otros secretos para llegar así de bien a los 93 años

Al ser preguntada por sus "trucos" para conservarse así de bien, Puri los tiene claros: "caminar hora y media cada día, leer novelas de misterio —sus favoritas son las de Agatha Christie— cantar mientras hace las tareas del hogar, mantener la curiosidad por todo y, sobre todo, la alimentación. Con esta última precisamente tiene un ritual que no perdona: su desayuno de siempre, una tostada untada con ajo, aceite de oliva y sobre ella exprime un poco de zumo de naranja. Mientras que por la noche cena ligero: una manzana, nueces o alguna ensalada.

Sea como sea, Puri lo explica con "naturalidad" una rutina sencilla y del día a día sin extrincidades.