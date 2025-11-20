Avances del soterramiento de la A-5: nuevo desvío de tráfico a partir de este viernes en el distrito de Latina

El 11 de octubre de 2024 comenzaron las obras del soterramiento de la A-5 que dará lugar, en 2027, a un enorme paseo verde de 80.000 m². Era una reclamación que los vecinos llevaban luchando desde hace 15 y 20 años y les cambiará la vida por completo. El futuro paso subterráneo que se reabrirá al tráfico "en noviembre de 2026 y estará terminado en noviembre de 2027", dará servicio a los 80.000 vehículos que pasan diariamente por esta autovía.

Según cálculos del ayuntamiento, este túnel hará que los coches en superficie se reduzcan en un 90 %, con todos los beneficios que ello conlleva.

Evolución de las obras del soterramiento de la A-5, en Latina

"Las obras avanzan a buen ritmo", confiesan desde el consistorio. Como ha podido conocer EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ya se han ejecutado el 95 % de los pilotes, y maquinarias y obreros trabajan en la carretera para cumplir los plazos.

¿Qué es un pilote y para qué sirve? Un pilote es un elemento de cimentación profunda en forma de columna, generalmente de hormigón armado.

¿Para qué sirve? Se perfora en el suelo para que soporte la carga de una estructura.

¿Cuándo estarán todos puestos en esta obra? "Se colocan unos 70 pilotes por día y ya lo están el 94 %, por lo que en un corto periodo de tiempo lo estarán todos", explican desde el consistorio.

Desde La CRónica de Latina hemos recopilado fotografías que nos hacen ver como, en efecto, avanzan y siguen los tiempos que se marcaron hace algo más de un año. Se pueden ver pinchando en la fotogalería situada abajo. Una evolución de las obras con imágenes gracias también a @SeguimosObrasA5, cuenta con la que, bajo el anonimato, un vecino "de toda la vida" de Latina sigue a diario el avance del soterramiento para informar a los vecinos y protestar sobre lo que se podría hacer mejor.

15 de enero: fase de demoliciones y primeros ajustes de tráfico. Se redujo ya a la mitad la capacidad de la carretera A-5 y se realizaron preparativos para el desvío total a la calzada norte en febrero, previo al inicio del soterramiento en la calzada sur. /

Además, desde primera hora de la mañana del 21 de noviembre habrá un nuevo cambio temporal en el trazado de la A-5 para continuar con las obras. El consistorio pone en servicio un nuevo desvío de tráfico en dirección Madrid, desplazando el tronco de la autovía a la altura del paseo de Yébenes, concretamente a lo largo de 300 metros, desde el P.K. 5+200 al P.K. 5+600. Esta nueva afección se debe a la necesidad de continuar avanzando con los trabajos de excavación y estructura del futuro túnel.

El nuevo trazado provisional modificará parcialmente la forma de acceder y circular entre las calles del entorno. Los vehículos podrán entrar a la A-5 tanto por la calle de San Manuel como por la de los Yébenes. La conexión rodada entre la Colonia de Nuestra Señora de Lourdes y el barrio de Lucero se mantiene mediante el recorrido bajo la estructura.

Para garantizar la continuidad de la movilidad local y la seguridad vial durante la ejecución de las obras ha sido necesario implantar un giro a la izquierda que permitirá la incorporación desde la calle de Yébenes a la A-5 en sentido Badajoz, así como la adaptación de la regulación semafórica en el cruce principal (calle de Yébenes-San Manuel-A5).

El paso inferior mixto de Yébenes permanecerá abierto al tráfico rodado durante toda esta fase, garantizando la continuidad de la circulación en ambos sentidos, mientras que el tráfico peatonal se verá restringido por motivos de seguridad al iniciarse los trabajos bajo la estructura existente.

Y desde el ayuntamiento recomiendan las siguientes alternativas peatonales:

Paso peatonal situado en la avenida del Padre Piquer y pasarela del Anillo Verde Ciclista para la conectividad de los barrios de Aluche y Campamento.

Paso peatonal inteligente a la altura de la calle de Villagarcía y paso peatonal de Alto de Extremadura para los movimientos entre los barrios de Lucero y Batán.

Nuevo desvío en el paseo de Yébenes / Ayuntamiento de Madrid

¿Se extenderá hasta el final de Cuatro Vientos? El Ayuntamiento de Madrid todavía no da respuesta

Aunque dentro de que es una noticia que cambiará la vida para bien a los vecinos, hay algunos que siguen reclamando diferentes aspectos. En especial los del final de Cuatro Vientos que, como ya nos explicaron, "nosotros también pertenecemos al barrio".

En el paseo de Húsares (Cuatro Vientos) los bloques de viviendas están repletos de carteles en forma de protesta: "Soterramiento hasta la M-40" o "Cuatro Vientos es A-5" son algunos de los mensajes que se pueden leer. Los vecinos explican a la CRónica que "para nosotros sería muy importante, es un cúmulo de intoxicación por todos los coches que pasan aquí. Llevamos así meses y no vamos a parar hasta que lo aprueben".

Pero la confusión entre ellos mismos es total, ya que unos afirman que ya se ha aprobado y otros que no. Para disgusto de ellos, fuentes del ayuntamiento nos explican que "no está aprobado, hay compromiso de estudio y, casi con total seguridad, tendrán novedades en los próximos cinco meses".

Las luces y sombras que observan los vecinos a estas alturas de las obras

Los aspectos positivos que nos cuentan los vecinos son:

" Era una gran reclamación vecinal de hace 20 años y por fin se va a ejecutar.

de hace 20 años y por fin se va a ejecutar. Va muy rápido y se están cumpliendo los plazos . Vemos mucha maquinaria y obreros cada día.

. Vemos mucha maquinaria y obreros cada día. Pedíamos un paso de peatones semaforizado por la zona de Batán y ya lo han puesto".

Y estas las sombras, lo que piensan que se podría hacer mejor:

"Pedimos un refuerzo especial de autobuses , ya que es insuficiente para el tema del colegio.

, ya que es insuficiente para el tema del colegio. Prometieron poner pantallas acústicas para reducir los ruidos y no las han colocado.

para reducir los ruidos y no las han colocado. Algunos antiguos subterráneos ya tapados están muy descuidados, con mucha basura .

También rogamos que se tapen con lonas todos los camiones que transportan tierra, aunque sea en recorridos internos". Y esto es gran importancia para ellos, ya que es precisamente en estos recorridos internos en los que pasan por las viviendas y, como nos cuentan, "ya están apareciendo casos en varias familias que están padeciendo problemas respiratorios por el polvo".

No nos avisan de los cortes de luz ni agua.

. Deberían reducir el tamaño del centro de la rotonda de Casa de Campo para aumentar la fluidez del tráfico, ya que colapsa con tanto camión de obra".

Mientras tanto, las obras del soterramiento de la A-5 siguen su curso, para alegría de los vecinos, a pesar de algunos puntos grises, que esperan que desde el ayuntamiento solucionen.