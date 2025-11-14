Nueva cacerolada en Las Águilas para solicitar una estación de Metro con la ampliación de la Línea 11: "Somos un barrio descartable, tardamos 50 minutos en llegar al centro"

Los vecinos de los alrededores del mercado de Las Águilas (en el distrito de Latina) insisten en que son "los únicos que tenemos una estación de Metro a 25 minutos andando". Y por ello, con las obras de la ampliación de la línea 11 de Metro, solicitan que llegue una parada a su barrio. Este domingo, a las 12:00 horas, lo volverán a reclamar con otra nueva cacerolada (la última reunió a unas 300 personas) encabezada por la Asociación Vecinal Las Águilas y que partirá desde el mercado.

Es una reclamación vecinal de hace más de 20 años

Ana María González es la portavoz de esta reclamación de la asociación, que ya ha reunido más de 8.300 firmas. Y ella insiste en que "es una demanda de hace más de 20 años, pero cobra más sentido cuando van a ampliar la línea 11, que podría pasar perfectamente por aquí. Hemos hecho un estudio y sería totalmente viable".

Creen que se ven muy perjudicados por esta falta de transporte público y se basan sobre todo en los siguientes fundamentos:

"Somos el único barrio que tiene que andar unos 25 minutos para llegar a una estación de Metro . Eso nos obliga a tener que coger el coche y es imposible aparcar, no hay espacio. Estamos obligados al multitransporte para llegar al centro , y tardamos actualmente unos 50 minutos.

. Eso nos obliga a tener que coger el coche y es imposible aparcar, no hay espacio. Estamos , y tardamos actualmente unos 50 minutos. Aquí vive mucha gente mayor y no es lo más idóneo para ellos todo lo que tienen que hacer para moverse por la ciudad.

y no es lo más idóneo para ellos todo lo que tienen que hacer para moverse por la ciudad. Las Águilas es el barrio más poblado del distrito de Latina (52.111) , después de Aluche.

, después de Aluche. Sería un impacto brutal para las PYMES de la zona. Los dueños de negocios lo primero que tienen que hacer antes de contratar a alguien es preguntar si tienen coche, porque si no van a tardar una hora en llegar, más otra a la vuelta. Afecta negativamente a nuestros comercios, perdemos en competitividad .

. A muchos de nuestros hijos les gustaría vivir aquí porque tienen a su familia y es su barrio de toda la vida, pero por esta circunstancia del transporte se ven obligados a vivir en otra zona".

Cartel de la cacerolada que tendrá lugar este domingo en el barrio de Las Águilas / CEDIDA

¿Cuál es la respuesta del Consorcio de Transportes?

Pablo Rodríguez Sardinero, director general del Consorcio Regional de Transportes, respondió recientemente directamente a esta demanda afirmando contundente que "no está previsto ni a corto ni a medio plazo", explicando que "hay suficiente oferta de transporte en la zona y no es viable económicamente".

La postura desde el consorcio parece clara, pero desde la Asociación Vecinal Las Águilas nos explican que no van a cesar en su empeño y este domingo encabezarán una nueva cacerolada para seguir luchando por esta reclamación que ya reúne a varias generaciones del barrio.