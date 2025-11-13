Por qué se llama Claudia la borrasca que está dejando lluvias y viento en España

Claudia, sí, Claudia. Así se llama la borrasca que está dejando abundantes lluvias, viento y oleaje, a la par que temperaturas inusuales para esta época del año en España. Cabe destacar que, cuando las borrascas son nombradas se espera que generen un gran impacto, y esta borrasca 'Claudia' piensa seguir ese patrón.

Una borrasca grande y persistente

Se rata de una borrasca atlántica de gran tamaño, con varias bajas relativas en su entorno y un sistema frontal asociado que se mueve muy lentamente. El viento está siendo uno de los protagonistas del temporal, provocando temperaturas por encima de lo normal tanto el miércoles como el jueves, con valores propios de la primavera.

Además, esta configuración puede traer polvo procedente del Sáhara, haciendo que la nubosidad quede mezclada con la calima y que el cielo adquiera un tono más anaranjado, especialmente el día de hoy.

A partir de hoy, jueves, las lluvias pueden ser generalizadas en la mitad oeste del país y mañana viernes podrían darse en amplias zonas del conjunto nacional. Esta situación puede alargarse hasta el fin de semana, aunque siendo menos frecuentes y cuantiosas las lluvias en el este y más persistentes y generosas en la zona occidental.

La lista de nombres para las borrascas de esta temporada

Las borrascas de esta temporada irán siendo bautizadas por orden alfabético siguiendo la lista de la imagen. Siguen alternadamente nombres femeninos y masculinos de diferentes nacionalidades. Esta lista fue publicada al comenzar septiembre, coincidiendo con el comienzo de la temporada de borrascas que se alargará hasta que acabe el mes de junio.

Listado de nombres para las borrascas esta temporada / AEMET

La borrasca Claudia es la tercera de esta temporada. La primera, la borrasca Alice, fue nombrada por la AEMET el 7 de octubre. Dos semanas después le siguió la borrasca Benjamin, nombrada el 22 de octubre por MÉTÉO-FRANCE. En caso de llegar al final de la lista, cosas que nunca que se ha dado desde que las borrascas se vienen bautizando (año 2017), la última borrasca se llamaría Wilma.

¿Cuándo se le pone nombre a una borrasca?

Hay que tener en cuenta que solo se nombran las borrascas de alto impacto. En el caso de la agencia española, se tiene en cuenta fundamentalmente el viento, ya que el criterio es que lleguen a activarse avisos por viento de nivel naranja o rojo de forma no local y por un periodo de tiempo no demasiado breve.

Las lluvias podrían ser de intensidad fuerte esta próxima madrugada en el litoral sur de Valencia, según advierte la Aemet. / Rober Solsona/EP

También podrían llegar a nombrarse por tener otro tipo de fenómenos asociados de tiempo severo, como pueden ser fuertes lluvias o nevadas.

¿Por qué se nombran las borrascas?

Tener asignado un nombre a un sistema que, previsiblemente, va a generar gran impacto y tiene potencial para provocar daños es positivo de cara a la comunicación del riesgo hacia la población. Además, se consigue realizar un mejor seguimiento del pronóstico meteorológico y facilita el posterior análisis por parte de los investigadores.

Desde el año 2017 se vienen haciendo estos bautizos en colaboración con las agencias meteorológicas de países vecinos como Francia y Portugal. En realidad, el grupo encargado de esta consigna es más grande y también incluye a Luxemburgo y Bélgica, y este año es el primero en el que también participa Andorra.

Personas con paraguas bajo la lluvia durante la llegada de la borrasca ‘Garoé’, a 20 de enero de 2025, en Madrid (España). La AEMET avisa de la llegada de 'Garoé', séptima borrasca con nombre, que dejará lluvias por toda España esta semana Las precipitaciones serán abundantes en el suroeste peninsular, sobre todo, en zonas de Extremadura y Andalucía Occidental 20 ENERO 2025 Eduardo Parra / Europa Press 20/01/2025. Eduardo Parra;category_code_new / Eduardo Parra / Europa Press

Las borrascas son sistemas de gran tamaño que, en ocasiones, pueden llegar a afectar a varios países, bien simultáneamente o de forma escalada. Sin embargo, se respeta el nombre asignado por el país que la haya bautizado.

Por ejemplo, en caso de que una borrasca afectara primero a Irlanda y se le asignara allí un nombre de su propia lista, por mucho que en España o en Francia notaran después sus efectos, no le podrían dar otro nombre.