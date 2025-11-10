50 años sobre ruedas: Así nació y creció la familia del Club Hockey Patines Aluche

El Club Hockey Patines Aluche cumple medio siglo siendo algo más que un equipo: una escuela de vida levantada sobre el esfuerzo vecinal, la identidad de barrio y la pasión por un deporte minoritario que encontró en Aluche su hogar. Fundado en 1975 como Escuela Municipal de Hockey en Carabanchel, se trasladó en 1980 al Polideportivo de Aluche, donde sigue siendo un referente del deporte base en el barrio. Generaciones de jugadores y familias que, gracias a su compromiso, han mantenido vivo al club por su pasión por el hockey sobre patines.

“La escuela ha crecido muchísimo. Cuando llegué hace tres años había unos 60 niños y hoy somos cerca de 100”, explica Alejandro Prados, director deportivo del club, a La CRónica de Latina. Bajo su coordinación, el CHP Aluche ha reforzado su estructura: 13 equipos, presencia en todas las categorías y un primer equipo compitiendo en Hockey Bronce, la tercera división nacional.

Escuelas en el barrio y su vínculo con el CEIP Manuel Bartolomé Cossío

Pero la dimensión deportiva no se entiende sin la humana. En Aluche abundan los niños que entran porque sus padres jugaron allí décadas atrás, y no es raro ver hermanos, primos o segundas generaciones compartiendo pista. Como el caso de Adrián, el mayor de tres hermanos y que les abrió el camino del hockey; como le pasó a David, que siguió los pasos de su hermano mayor. O el caso de Ian, quien aprendió a patinar con apenas dos manos siguiendo los pasos de su padre, eso sí, él eligió la portería.

El equipo Alevín A del CHP Aluche junto a su entrenador Alejandro Prados / Cedida

Todos ellos, junto a más de sus compañeros del equipo de Alevín A como Jorge o Iker practican tres veces a la semana en la pista después de años compartiendo anécdotas, viajes, risas y muchas horas dentro y fuera de la pista.

El crecimiento de la cantera se explica también por el trabajo que el club desarrolla en el CEIP Manuel Bartolomé Cossío, donde mantienen grupos estables de iniciación al hockey y al patinaje. Estas clases han permitido que el hockey gane visibilidad en Aluche y que más niños descubran un deporte que muchos no conocían. Tanto ha crecido la demanda que, según reconoce el director deportivo, ya no pueden abrir más escuelas porque no tienen suficientes monitores.

Los padres, un pilar fundamental del club

El club no sería lo que es sin los padres y madres, como Rosalía o Raquel: gestionan equipaciones, ayudan en viajes y sostienen el histórico Torneo Villa de Madrid, uno de los más antiguos de la región, que el club celebra desde hace más de 30 años. “Sin ellos el club no podría funcionar; su implicación es total”, destaca Prados.

Ellos fueron quienes crearon los estatutos del club e hicieron posible que el 22 de mayo de 1981 pasaran a ser entidad deportiva de Madrid, el Club Hockey Patín Aluche.

Sus orígenes, cuando todo era ilusión y madera

Dos de sus veteranos, quienes estuvieron ahí prácticamente desde los primeros años son Miguel Ángel Horche y Miguel Nájera, quienes recuerdan los inicios con una mezcla de nostalgia y orgullo. En los setenta entrenaban al aire libre con material precario y unas ganas inmensas. "No teníamos apenas material, pero sí ilusión", explican a este periódico. Aquella etapa dio forma a la identidad del club: trabajo, humildad y comunidad. Tanto que en la temporada 1981-1982, el equipo sénior llegó a ascender a primera división nacional y consiguió la permanencia la campaña siguiente, un hito único para un grupo salido de una escuela municipal

Miguel Ángel Horche (portero) y Miguel Nájera (arriba de Horche), miembros del equipo sénior 1981-1982 / Cedida

Los entrenamientos eran épicos. Entre las anécdotas que marcan su carácter, Horche recuerda cuando entrenaron bajo cero con el agua fría del vestuario: “a base de esto estuve ingresado con neumonía en el 94”, recuerda años después entre risas. Otra de sus historias revela hasta dónde llegaba la imaginación en aquellos años: los jugadores utilizaban guías telefónicas, libros del colegio o cómics como espinilleras.

Una familia sobre ruedas

Ese espíritu se mantiene intacto. “Aquí se respira familia, compromiso y barrio”, explica Prados. Y lo confirman los veteranos, que pese a no haber vuelto por el polideportivo mantienen intacta su memoria: “Si alguna vez me perdiera, sería en ese barrio”, dice Nájera.

Hoy, el CHP Aluche continúa creciendo, pese a las limitaciones materiales. Y es que, el propio barrio se muestra volcado con el club, al contar con tres patrocinadores de negocios de la zona: Herrera Premium Food, La Terraza de las Águilas y Gespain; y otros tres más. Además de que cualquier persona puede ser socia por 60 euros al año.

El equipo Alevín A durante un entrenamiento / M. Saiz

Mientras que los miembros del club deben pagar una cuota anual, que dependiendo de la categoría varía siendo los mayores quienes pagan más y los pequeños los que menos. "Nosotros la idea que tenemos es intentar atraer a nuestro deporte y a nuestro club a la mayor cantidad de gente que por pasión quiera estar, y luego ya el que por pasión está y ya sabe lo que representa esto, pues sabe que tiene que contribuir un poco más desde ese punto de vista", explica Prados.

Así, semana a semana la pista de hockey del polideportivo se llena cada tarde con la misma ilusión, con la unión de generaciones enteras que han construido una comunidad alrededor del deporte.