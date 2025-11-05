Así funcionan las cámaras de vigilancia con inteligencia artificial en la calle Cullera, el punto más conflictivo de Latina

Los vecinos de Lucero, por fin, lo han conseguido. Tras años de lucha y de reclamos, el Ayuntamiento de Madrid ha cumplido su palabra y ya han sido activadas 18 cámaras de videovigilancia en las inmediaciones de calle Cullera para luchar con la más que conocida delincuencia de la zona.

Fueron activadas a finales de octubre, y para los vecinos es "un gran alivio", como ellos mismos nos cuentan. En septiembre de 2024 tuvo lugar una macrorredada en la que fueron detenidas 33 personas y con estas cámaras se pretende, ahora sí, erradicar la delincuencia de la zona.

Cámaras con inteligencia artificial

Están hechas con tecnología punta y desde el ayuntamiento nos explican que "la inteligencia artificial de las cámaras permite identificar multitud de componentes y etiquetarlos junto con las imágenes. Esto se conoce como metadatos. Es decir, tienen la capacidad de distinguir y etiquetar los elementos que están o se mueven dentro del cuadro de imagen y, con bastante acierto, identificar de qué objeto es trata, bien sea una persona, un coche o una bicicleta... lo que permite realizar búsquedas basadas en características concretas".

Gracias a la IA que tienen incorporadas, permiten anticipar las posibles conductas que atenten contra la seguridad y convivencia y perseguirlas más adecuadamente. Estos sistemas son controlados de forma centralizada por Policía Municipal, desde el Centro Integrado de Señales de Vídeo, donde se reciben todas las señales de vídeo y, mediante una plataforma de gestión, los operadores policiales pueden llevar a cabo la operativa de atención precisa.

Las cámaras son un importante elemento para el consistorio y además de estas 18 en Lucero serán activadas antes de final de año otras 5 en Ciudad Lineal y 14 en Usera (sumándolas serán un total de 37 nuevas). Con estas se alcanzarán un total de 404 cámaras de videovigilancia en Madrid. Estas últimas (Lucero, Ciudad Lineal y Usera) han tenido un coste de 1,3 millones de euros.

Las 18 cámaras de videovigilancia que han sido instaladas protegen a más no poder a esta zona. Cubren toda la calle Cullera, incluyendo a la calle de la Alhambra y varias intersecciones con Cuart de Poblet. Además, en las inmediaciones hay varios carteles que avisan, "zona controlada por cámaras de vigilancia". De esta manera, ahora sí, esta área del distrito está más protegida que nunca de cualquier acto de delincuencia que se produzca, lo que es un "alivio" para los vecinos, que estaban "hartos de actos vandálicos".

Las ubicaciones de las 18 cámaras 1 y 2. Calle cullera con Cuart de Poblet 3. Calle Cullera 18, frente pistas deportivas 4. Calle Cullera frente al número 16 5. Calle Cullera, 14 6. Calle Cullera jardín entre 16-18 7. Peatonal entre la calle Cullera 16-8 8. Peatonal entre la calle Cullera 12-4 9. Calle Cullera, 6 10 y 11. Calle Cullera intersección con calle de la Alhambra 12. Calle Cullera, 12 13. Calle Cullera, 7 14. Calle Cullera frente a 6c, parque infantil 15. Parque entre la calle Cullera 5-9 16. Calle Cullera frente número 11 17. Calle de la Alhambra, número 76 18. Calle de la Alhambra, 66

Hasta ahora, estas eran todas las cámaras que había en Madrid, quitando a las 37 nuevas:

65 en Lavapiés

55 en Azca

43 en Plaza Mayor

35 en Centro Sur

34 en Ballesta - Gran Vía

26 en Chueca

25 en Vallecas

24 en Marconi

19 en Tetuán

16 en la plaza del Dos de Mayo

15 en plaza Elíptica

10 en el Museo de Arte Público

Cámara instalada en calle Cullera / Juan Luis Martín

Hace un año fueron detenidos más de 30 narcotraficantes

En septiembre de 2024 fueron detenidos 33 miembros de los narcopisos del entorno de calle Cullera, en una macrooperación policial en la que se desplegaron 288 miembros de la Policía Nacional. Esta zona es considerada uno de los mayores puntos de venta de heroína de la capital y por ello desde el Ayuntamiento de Madrid, con la instalación de estas 18 cámaras de vigilancia, quieren poner fin a una lucha que hasta ahora se han visto incapaces de erradicar.

Además, el consistorio instaló a principios de año vallas en zonas interbloques de la calle Cullera para limitar el acceso y frenar los problemas ligados a los narcopisos. Además, puso en marcha un programa de atención social y adicciones, con intervenciones del Samur Social y Madrid Salud, para apoyar a las familias y recuperar la convivencia en el barrio. A la vista está que no funcionó del todo, lo que sí esperan conseguir con las cámaras, que han sido visitadas en la mañana de este miércoles por la vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, acompañada del concejal de Latina, Alberto González.

Los vecinos celebran su instalación... después de años

Los más afectados de esta problemática son los vecinos, que llevan "años sufriendo la delincuencia", y denuncian que "la convivencia es insostenible en los alrededores. Los drogadictos entran y salen a cualquier hora, destrozan los portales y utilizan los rincones como baños públicos", afirmaba recientemente una asociación de vecinos.

Lo que piensan los vecinos de la zona "Ojalá se recupere la normalidad en el barrio, llevamos años luchando por la instalación de las cámaras". Elena

"Se han tomado muchas medidas desde hace años sin efecto, pero estos dispositivos creo que traerán la normalidad". Mari Carmen

"Los gritos por las noches eran habituales. Para los que vivimos aquí, inaguantable". Alejandro

"Me parecen una gran iniciativa las cámaras con IA. Es aprovechar la tecnología de hoy para nuestra seguridad". Esteban

"Para eso pagamos los impuestos, para que se nos escuche y proteja, y ahora estamos contentos". Samuel

"A pesar de que han tardado más de lo que nos gustaría, confiamos en que haya menos movimiento delictivo. Ojalá". Luis Ángel

"Las protestas de los vecinos han tenido su recompensa. No ha sido fácil pero lo hemos logrado". María

"Vivo aquí con mis hijos y siempre me ha dado miedo que bajen al parque solos. Ahora menos". José Luis

"No es agradable tener a la Policía Nacional todo el día debajo de tu casa. Esperemos que la situación cambie". Pablo

"Ya era hora de que se hiciera algo para frenar todo esto. Era una constante inseguridad". Carmen

"La delincuencia lleva años siendo nuestra vecina no deseada. Ojalá se solucione con este sistema de videovigilancia". Adriano

"Estamos muy contentos con las cámaras. Esperemos que no sean vandalizadas por los delincuentes". Manolo

Y por ello mismo llevaban años luchando por la instalación de estas cámaras de vigilancia, con las que, ahora sí, confían en que la zona vuelva a la más que anhelada normalidad.