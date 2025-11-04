Un motorista de 23 años en estado grave tras colisionar con un coche en la A-5 a su paso por Latina

Un nuevo suceso impacta a los vecinos de Latina. Un joven motorista de 23 años ha resultado herido grave este martes al colisionar contra un turismo en la A-5 (Madrid – Extremadura) a su paso por el distrito. Desde Emergencias Madrid han informado del hecho.

El accidente ha ocurrido muy pronto, a las 9:20 horas de la mañana en la salida de esta vía, la A-5, con la calle Gordolobo. La Policía Municipal aún no ha informado sobre lo sucedido o sobre cómo ha sido la colisión.

Lo que cuentan los testigos del accidente del motorista en Latina

Emergencias Madrid ha informado sobre el accidente del joven motorista de Latina y los testigos de la zona han aportado más datos sobre cómo ha sido. Europa Press comparte su versión, en la que explican que el vehículo giró para tomar la salida y colisionó entonces contra la moto que circulaba en ese momento por el carril derecho.

El estado del joven es de gravedad. Como consecuencia del impacto, el motorista ha sufrido un traumatismo abdominal y una herida en la cabeza. Tras ser establecido por los sanitarios Samur-Protección Civil, ha sido trasladado en estado grave hasta el Hospital Clínico San Carlos.

En lo que respecta a la zona del accidente, la Policía Municipal se ha encargado de regular el tráfico en Latina después del suceso. También han acompañado al convoy sanitario para así agilizar la llegada del joven al centro sanitario y que sea en las mejores condiciones.

Además, Emergencias Madrid ha compartido un vídeo en el que se aprecia el estado de la motocicleta del joven. Se puede ver como la parte delantera del vehículo, en un llamativo color rojo, tiene daños importantes. Además, también hay diferentes coches de la Policía Municipal, regulando el tráfico en esa zona de Latina, muy concurrido a esta hora de la mañana.