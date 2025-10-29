¿Dónde viven los extremeños en Madrid? Los tres barrios con más belloteros y mangurrinos

71.275 extremeños viven en la capital —29.535 hombres y 41.740 mujeres—, cifra superior a la población de Mérida (60.195 habitantes). Por provincias, hay más pacenses (36.472) que cacereños (34.803) residiendo en Madrid. O lo que es lo mismo: más belloteros que mangurrinos han tenido que salir de sus ciudades para estudiar o trabajar a cientos de kilómetros de sus casas.

Según los datos a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, el distrito de Latina es el que concentra el mayor número de extremeños en Madrid, con un total de 6.801 personas. Le sigue Carabanchel (6.348), Puente de Vallecas (5.959) y Fuencarral-El Pardo (5.389). En lo más bajo de la tabla, Barajas, con 829 extremeños que cambiaron su lugar de residencia, y Chamartín (1.947).

Aluche, el barrio más extremeño de Madrid

Si desglosamos estos datos, Aluche, que pertenece al distrito madrileño de Latina, es el barrio donde viven más extremeños. En concreto, están empadronados 2.098 emigrantes. Se encuentra a poco más de 10 kilómetros del centro de la capital y es uno de los barrios más poblados, con 75.000 habitantes. Atraviesa la A-5, que está en obras para su soterramiento, que estará finalizado en noviembre de 2026.

Y es que, la mayoría de los extremeños que llegaron a Madrid lo hicieron en la mitad del siglo XX para trabajar en la construcción, industria y servicios domésticos. Muchas mujeres trabajaron en las décadas de 1950 a 1970 en el cuidado de personas o limpieza.

Eligieron estos barrios principalmente por dos motivos: viviendas más asequibles, dado que se encuentran ubicados fuera de la M-30, y acceso fácil al transporte público.

¿Sabes por qué les dicen belloteros y mangurrinos? Son gentilicios coloquiales por los que se conocen a los habitantes de Cáceres y Badajoz. Y tiene que ver con la forma geográfica de Extremadura y a las partes de la bellota. La provincia cacereña se asemeja con la caperuza de la bellota, que es conocido como "mangurria", de ahí el apelativo cariñoso mangurrinos. La provincia pacense, que tiene una forma más redondeada, se relaciona con la bellota, por lo que se les dice belloteros.

La zona sur, la preferida por la población de Extremadura

Aunque el Hogar Extremeño de Madrid se encuentra ubicado en plena Gran Vía, dada la cantidad de extremeños que residen en Aluche, cuenta con su propio Centro Cultural, que se encarga de agrupar a todas aquellas personas que tengan vinculación con las provincias de Cáceres y Badajoz, por nacimiento, ascendencia, descendencia, arraigo o amistad. Se realizan talleres de iniciación al baile extremeño o clases de guitarra.

El segundo barrio con más población de Extremadura es Las Águilas (1.864), también en Latina. A continuación, El Pilar (1.644), en el distrito de Fuencarral-El Pardo. Palomeras Sureste, en Puente de Vallecas, ocupa la cuarta posición con 1.457 extremeños. Por último, Villaverde Alto, al sur de Madrid, cierra este top five con 1.452 pacenses y cacereños.