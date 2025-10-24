Así funciona el paso de peatones inteligente que se estrena hoy en Latina: más seguro y cómodo

Cuando se cumple un año de las obras de soterramiento de la A-5 en Latina, llega una importante novedad que va a mejorar la vida de los vecinos de la zona. Hoy viernes, el distrito ha estrenado un paseo de peatones inteligente, una interesante herramienta que ya está en otras zonas de la región como Pozuelo.

Un paso inteligente permite reforzar la seguridad de los viandantes, sin comprometer la circulación normal del tráfico. Es una ayuda con la que se llegará a una mejor convivencia entre peatones y vehículos.

Dónde va a estar el paso de peatones inteligentes que estrena Latina

Este paso de peatones inteligente está diseñado para mejorar la accesibilidad y facilitar tránsito peatonal en la zona afectada por las obras de soterramiento de la A-5, enmarcadas en el proyecto del Paseo Verde del Suroeste. Se trata de un semáforo que se pondrá en funcionamiento en las proximidades de la calle de Villagarcía.

La instalación del semaforo para el paso de peatones inteligente en Latina / Ayuntamiento de Madrid

El nuevo cruce aprovecha la regulación semafórica existente en el enlace de Batán, donde ya se controlan los movimientos de los vehículos. La fase peatonal se integrará en este sistema semafórico, optimizando la gestión del tráfico y reforzando la seguridad de los peatones sin afectar significativamente a la circulación.

Con esta incorporación del paso de peatones inteligente, las conexiones peatonales entre ambos márgenes de la A-5 van a ser mucho más cómodas para los vecinos. Se les facilita el acceso directo entre los barrios de Batán, Lucero y Campamento, además de mejorar la comunicación con zonas verdes, paradas de transporte público, centros educativos y equipamientos municipales situados en el entorno.

Cómo funcionan los pasos de peatones inteligentes

La gran ventaja de este tipo de accesos para viandantes es que están regulados por un sistema de semaforización con cámaras de inteligencia artificial que detectan y cuantifican el número de personas. Esto significa que se adapta a los tiempos de espera de los peatones y vehículos de la zona, para que puedan usar el cruce de la mejor forma.

¿Sabes en qué mes, qué día de la semana y a qué hora tienes más riesgo de que te atropellen en Madrid? / Emergencias Madrid

Posiblemente, los peatones que pasen por esa zona, tendrán tiempos de espera más reducidos que en los pasos de peatones tradicionales, siempre que sea necesario y no compremeta al sentido del tráfico.

Otra gran ayuda que llega a Latina es que se va a reforzar la iluminación en el punto de cruce. Los peatones van a tener una mejor visibilidad y se reducen los riesgos de accidente en la zona.

El paseo de peatones inteligente está pensando para reducir la posibilidad de sufrir atropellos de los peatones. Hay que recordar que la Comunidad de Madrid, Canarias y Galicia concentran la mayor proporción de peatones fallecidos en accidente de tráfico, con un 31% de los casos.

En Madrid durante el año 2024 se registraron 3.024 arrollamientos a peatones, lo que se traduce en ocho accidentes cada día. Tres de cada diez personas fallecidas en accidentes de tráfico en la Comunidad de Madrid son peatones.