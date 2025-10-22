Obras en el distrito de Latina (Madrid) esta semana: calles afectadas, horarios y cortes de tráfico

Durante esta semana se van a realizar diferentes obras de infraestructura diurnas y nocturnas que van a afectar a distintas calles del distrito de la Latina y al tráfico general de la zona. Comenzando ayer, lunes 20 de octubre, la Latina se va a ver afectada por obras en diferentes zonas para mejorar tanto calzadas como aceras.

Un ejemplo de esto es la obra que están realizando en las escaleras de acceso a la avenida de la aviación, situada en el Paseo de Extremadura. Esta obra se realizará de lunes a viernes por la mañana para adecuar los sistemas de contención. Sin embargo, no es la única obra que afecta al distrito madrileño durante esta semana.

Algunos de estas obras se alargarán toda la semana, bien sea de día, como es el caso del proyecto de adecuación del muro en la calle San Juan de la Mata, o también nocturnas, como es el caso del proyecto de adecuación del muro, en este caso, de la calle Ampelido. Esta última obra es la única de las siete que afectan al distrito de la Latina que se realizará tanto de día como de noche.

Trabajadores en las obras de la A5 en la entrada de Madrid. / Eduardo Parra - Europa Press / Europa Press

Hay varias obras que afectan a la calzada de calle muy cercanas como es el caso de las calles Repulles y Vargas y Maestro Navas, o el caso de las calles Santa Úrsula y Grandeza Española. El día dónde más problemas va a haber, en especial en el tráfico será el viernes, ya que en tres de las cuatro calles se estarán realizando las obras por la mañana al mismo tiempo.

Durante el resto de la semana no hay coincidencia en esta obras, todas realizadas por la empresa Virtons, S.A. En algunas ocasiones las obras se realizan solo un día o como máximo tres, únicamente coincidiendo en el ya mencionado viernes. En la calle Santa Úrsula, por ejemplo, también trabajarán en la obra el miércoles, o en la calle Grandeza Española será el lunes y el martes.

Todas estas obras se encuentran dentro del plan de conservación de vías públicas que realiza el Ayuntamiento de Madrid en favor de tener mejores calles, avenidas, calzadas, y en resumen, ciudad. El distrito de la Latina ya se ve afectado desde hace meses por la gran obra del soterramiento de la A-5 y estas obras no son más que más oportunidades para mejorar el distrito y así hacer de la zona un lugar mejor.