Detenidos dos falsos dentistas que realizaban tratamientos en una clínica ilegal de Latina

La Policía Nacional ha detenido a dos falsos odontólogos que realizaban, sin la titulación preceptiva y con precios muy baratos, extracciones de piezas dentales y otros tratamientos en una clínica ilegal situada en el distrito de Latina.

Ambos arrestados están acusados de un delito de intrusismo profesional y contra la salud pública, en tanto que la dueña de la clínica y el encargado de los presupuestos están investigados por un delito de estafa y por colaborar con los detenidos.

La investigación se inició a finales del mes de junio cuando se realizó una inspección, con la participación del Área de Inspección de Centros Sanitarios de la Comunidad de Madrid.

Los agentes solo encontraron a personal de limpieza en la clínica y, tras diversas tareas de vigilancia, acreditaron que el supuesto personal de limpieza era, en realidad, los que realizaban tratamientos odontológicos a una gran cantidad de clientes que visitaban a diario la clínica. Ofrecían sus servicios en distintas plataformas con precios muy inferiores al valor real del mercado consiguiendo así que acudieran a la consulta más pacientes.

Los supuestos odontólogos no podían ejercer

Por ello, a finales de julio se realizó una nueva inspección detectando la actividad ilegal que se estaba realizando. Además, identificaron a una víctima que manifestó que le habían realizado un ajuste de la ortodoncia y, a su vez, reclamaba un pago de una tercera persona que ascendía a 10.000 euros por un procedimiento que no había recibido.

Los investigadores constataron que se realizaban tratamientos propios de odontología tales como extracciones o reparaciones, con suministro de anestésicos locales, lo que suponía un riesgo para la salud pública provocando a una de las pacientes una grave infección bucal por la que tuvo que recibir asistencia sanitaria posterior.

Tras diversas gestiones se pudo comprobar que los dos supuestos odontólogos no podían ejercer, ya que uno de ellos no tenía titulación expedida en ningún país y el otro no la tenía homologada en España. Por este motivo fueron detenidos como presuntos responsables de un delito de intrusismo profesional, contra la salud pública e infracción a la Ley de Extranjería.