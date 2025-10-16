Descubrimos el personaje oculto que fotografía a diario las obras del soterramiento de la A-5 desde '@SeguimosObrasA5'

Mientras pasea por la zona de Casa de Campo (Latina), mira atento a las obras del soterramiento de la A-5 e incluso se acerca a un obrero para preguntarle qué están haciendo con exactitud. Confiesa ilusionado que "me imagino esta zona en un futuro como Madrid Río, es por lo que llevamos luchando los vecinos 20 años". Él es el misterioso vecino que está detrás de la cuenta de X @SeguimosObrasA5, desde la que informa a diario —y casi cada hora— sobre la evolución de las obras a más de 1.300 personas, además de reclamar al ayuntamiento todo lo que él piensa que se podría hacer mejor. El desarrollo de la actuación se puede comprobar desde esta fotogalería.

Aunque, eso sí, lo hace bajo el anonimato. Hemos quedado con él, le hemos conocido, nos ha confesado el motivo de crearse la cuenta... y hasta nos ha permitido realizarle varias preguntas en vídeo (difuminando su voz). Hasta aquí nos permitió, ya que para él es fundamental que no se le conozca porque "hoy día todo se politiza... yo lo hago por informar y que la gente sepa cómo avanza esto, no quiero que me posicionen ni de un lado ni de otro".

¿Quién está detrás de la cuenta @SeguimosObrasA5, que sigue el soterramiento de la A-5 a diario?

Es del barrio de campamento (Latina) de toda la vida, estudió en el colegio Lourdes, es una persona de edad avanzada y confiesa que tuvo la idea porque "seguía cuentas que informaban a diario de las obras, y yo les pasaba fotos y vídeos a ellos... hasta que pensé, ¿por qué no me creo mi propia cuenta e informo yo a los vecinos", explica entre risas e incluso orgulloso.

Desde @SeguimosObrasA5 informa sobre absolutamente todo. "Le dedico unas dos horas al día" y desde sus redes sociales explica tanto la evolución de las obras como aquello que piensa que se está haciendo mal o es perjudicial para los vecinos. En la red social X ya le siguen 1.374 personas. Y subiendo.

Cree que "las obras van a cumplir los plazos porque hay mucho obrero y maquinaria. Llevamos reclamando esta obra toda la vida y es magnífico que se esté haciendo". Pero no por ello mismo deja de reclamar en nombre de todos los vecinos lo que él cree que se está haciendo mal, como por ejemplo:

"Deben aumentar el refuerzo de los autobuses , sobre todo por los colegios. Los de ahora tienen muy poca frecuencia.

Dijeron que iban a poner pantallas acústicas para reducir los ruidos, pero no las han puesto.

Algunos pasos subterráneos que ya no se usan se han abandonado, están llenos de basura .

. Podrían reducir el tamaño del centro de la rotonda de Casa de Campo , ya que pasan muchos camiones de las obras por ahí y si se reduce aumentaría la fluidez del tráfico.

Que nos avisen de los cortes de luz y agua, ya que a día de hoy no lo hacen".

Y sobre todo insiste en que "queremos que quede como Madrid Río, que es lo que nos han prometido, no como la avenida de Portugal, que está llena de asfalto y nada de verde". También espera que el ayuntamiento "acabe soterrando hasta el final de Cuatro Vientos", como desean todos los vecinos y pudimos comprobar en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA hace unas semanas.

Concluye que "si no pasa nada seguiré informando de las obras desde mi cuenta". Mientras tanto, ya está con la cuenta atrás para disfrutar próximamente más que nunca de su barrio y distrito, que tendrán una cara completamente nueva. Una cara más verde, más sana, con más vida...